(list) PRZEPRASZAM, ŻE ZWRACAMY SIĘ W TAKIEJ FORMIE...

...ale desperacko szukamy każdego możliwego sposobu na uratowanie życia naszej chorej przyjaciółce.

Problem jest poważny – czy zastanawiałeś się kiedyś co będzie z Twoim dzieckiem jak Ciebie zabraknie? Czy bałeś się kiedyś tak bardzo, że aż odczuwałeś fizyczny ból? Myślałeś kiedyś, że Twoje być, a w zasadzie żyć będzie zależało od dobroci obcych Ci ludzi?

Asia przez to wszystko teraz przechodzi. Choruje na bardzo rzadki nowotwór, jakim jest rak rdzeniasty tarczycy z przerzutami do kości. Podwójnie boli nas fakt, że istnieje lek. Lek, który może ją uratować, ale kuracja miesięczna kosztuje 22 600 złotych! Caprelsa – to od niej zależy życie Asi. Aby ocalić życie Asi, potrzebna jest roczna kuracja, której koszt znacznie przekracza jej możliwości i możliwości wszystkich bliskich i przyjaciół, a przecież jak na ratowanie życia to nie aż tak wiele!

Wystarczyłoby choćby najmniejsze wsparcie, ale udzielone przez szersze grono osób. Więcje informacji TUTAJ



Ola