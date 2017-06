MIĘKIŃSKI KONKURS EKO ANIOŁY 2016 - NAGRODY ROZDANE!

Jak już informowaliśmy, 11 stycznia w Samorządowym Ośrodku Kultury w Miękini odbyła się uroczystość wręczenia nagród w ramach Konkursu EKO ANIOŁY 2016.

- Zainteresowanie konkursem przerosło najśmielsze nasze oczekiwania. Uczestnicy konkursu wykazali się niesamowitą inwencją twórczą i zdumiewającą pomysłowością. Anioły zostały wykonane z przeróżnych materiałów m.in.: makaronu, styropianu, drewna, patyczków po lodach, nakrętek, włóczki, folii, plastiku, materiału, papieru, butelek plastikowych, szyszek etc. - informują organizatorzy. - Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i gratulujemy wspaniałych pomysłów – dodają.

Przypomnijmy. Organizatorem konkursu skierowanego do dzieci i młodzieży z terenu gminy Miękinia był wójt, Jan Marian Grzegorczyn. Laureatów wyłoniono w grudniu ub.r.

- Po uroczystości wręczenia nagród wszyscy uczestnicy konkursu obejrzeli przedstawienie pt. „Zajęcza chatka". Była to opowieść o przyjaźni i chęci niesienia pomocy. O zajączku, którego chytry lis wypędził z własnego domu. Podczas spektaklu aktorzy nawiązywali kontakt z dziećmi, włączając je do współudziału w przedstawieniu oraz zachęcając do zabawy przy piosenkach. Wszyscy bawili się świetnie i wrócili z dobrymi humorami do szkoły - czytamy na stronie Szkoły Podstawowej w Miękini.

Gratulujemy!

Nagrodzeni w konkursie zostali:

PRACA ZBIOROWA

I miejsce: Publiczne Przedszkole w Miękini, praca pod kierunkiem G. Dudycz

II miejsce: Szkoła Podstawowa w Miękini, praca pod kierunkiem B. Kunik

III miejsce: Przedszkole Publiczne w Pisarzowicach, praca pod kierunkiem M. Michnowicz

PRACA INDYWIDUALNA - dzieci do 6 lat:

I miejsce: Piotr Jasnos

II miejsce: Oliwia Galińska

III miejsce: Zuzanna Piotrowska

PRACA INDYWIDUALNA- dzieci 7-9 lat:

I miejsce: Hanna Babral

II miejsce: Nikola Jaworska

III miejsce: Julia Czopek

PRACA INDYWIDUALNA- dzieci 10-15 lat:

I miejsce: Oliwia Kozak

II miejsce: Katarzyna Michnowicz

III miejsce: Milena Kocur.

(red.) Fot. SP Miękinia