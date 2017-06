NOWY SZTANDAR DLA HARCERZY - WESPRZYJMY AKCJĘ

Od jakiegoś czasu w sieci krąży informacja, że Hufiec ZHP Środa Śląska stara się pozyskać środki na nowy sztandar. Zdaniem harcerzy stary ma już wiele lat, a Orzeł, który jest na nim bez korony również skłania nas do zmiany.

- W tym roku Hufiec Środa Śląska obchodzi 70. rocznicę powstania. Z tej okazji staramy się o nowy sztandar, który pozwoli reprezentować nas na uroczystościach lokalnych i państwowych - informują harcerze. - Wciąż jest możliwość wsparcia nas w zbiórce na nowy sztandar. Specjalnie dla Was dodaliśmy możliwość otrzymania Naszego Hufcowego kubka! Ilość nagrody "Ja tu tylko po kubek :)" jest ograniczona. Zapraszamy!

Hufiec Środa Śląska jest jednostką organizacyjną Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego. Obecnie w jego skład wchodzi 170 zuchów, harcerzy, wędrowników i instruktorów ze Środy Śląskiej, Miękini i Malczyc.



- Zajmujemy się pracą z młodymi ludźmi, którym pomagamy w wyborze dobrej drogi. Kształtujemy ich charaktery, pomagamy w rozwijaniu zainteresowań oraz przede wszystkim wychowujemy na mądrych ludzi i dobrych obywateli - informują harcerze. - W naszej pracy staramy się o indywidualne podejście do każdego. Chcemy, aby spod naszych skrzydeł ci młodzi ludzie wyfrunęli choć trochę lepsi. Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań. Bardzo chcielibyśmy, aby nasze marzenia się spełniły, dlatego też potrzebujemy Waszej pomocy! - apelują.



Warto wesprzeć tę inicjatywę - szczegóły TUTAJ

