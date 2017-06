MIEJSCOWOŚCI POWIATU (ciekawostka historyczna)

W kolejnej części naszego cyklu historycznego prezentujemy fragmenty roboczego spisu miejscowości bazującego na niemieckim wykazie urzędowym z 1941 r. Publikacja została wydana przez Instytut Śląski w Katowicach w 1945 r.

Jeszcze przez wiele miesięcy po zakończeniu działań wojennych na tzw. Ziemiach Odzyskanych, w tym i w powiecie średzkim, panował spory bałagan w nazewnictwie. Można zauważyć, że szereg wsi nie ma jeszcze nazw w języku polskim, bo albo nie odnaleziono swojsko brzmiącego odpowiednika w średniowiecznych dokumentach, albo część miejscowości po prostu nie miała wcześniej słowiańskiej nazwy.

Dodatkowo przy każdej z miejscowości podano liczbę mieszkańców (liczoną razem z przysiółkami). Jak można zauważyć wiele z proponowanych nazw zostało później zmienionych. I tak przykładowo: Lutynia (Leuthen) nazywała się Litom, Miękinia (Nimkau) to Niemkini, Mrozów (Nippern) to Niepierzyn (do dzisiaj jest w Leśnicy ul. Niepierzyńska), Wrocisławice (Obsendorf) to Obiecin. Każdy może poszukać innych przykładów na poniższych skanach.

dr Paweł Duma (Archiwum średzkie)