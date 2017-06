POŻARY - W RUSKU, DAMIANOWIE I PICHOROWICACH

W ciągu ostatnich kilku dni, doszło do kolejnych pożarów w sadzy w kominie. Strażacy i kominiarze apelują o wykonywanie systematycznych przeglądów przewodów kominowych.

Do pierwszego zdarzenia doszło tuż po godzinie 21. w miejscowości Rusko, przy ulicy Malczyckiej. Z informacji przekazanej przez osobę zgłaszającą wynikało, że pali się sadza w kominie znajdującym się obok kurnika. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów JRG Środa Śląska i OSP Rusko ustalono, że z komina znajdującego się poza budynkiem kurnika wydobywają się iskry.

- Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, założeniu sita kominowego na wylot komina, a także nadzorowaniu procesu dopalania się sadzy – informują strażacy.

Damianowo

Następnego dnia, przed godziną 19. do straży pożarnej wpłynęło zgłoszenie o pokarze sadzy w kominie w budynku wielorodzinnym w miejscowości Damianowo. Na miejsce zadysponowano dwa zastępy JRG Środa Śląska i OSP Lusina. W chwili przybycia strażaków, z komina wydobywał się gęsty dym. Po rozpoznaniu okazało się, że do pożaru sadzy doszło w górnej części komina dobudowanego do budynku.

- Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wygaszeniu paleniska w piecu C.O znajdującym się w piwnicy, a także na usunięciu spalonej sadzy i kontrolowaniu na bieżąco temperatury przewodu kominowego – informuje Dariusz Domaradzki, rzecznik prasowy PPSP w Środzie Śląskiej.

Pichorowice

W sobotę, 14 stycznia, około godziny 15.30 do straży wpłynęło kolejne zgłoszenie dotyczące pożaru sadzy w kominie. Tym razem zdarzenie miało miejsce w Picorowicach, gdzie w w budynku mieszkalnym zapaliła się sadza w przewodzie kominowym. Na miejsce zadysponowano trzy jednostki straży pożarnej - JRG Środa Śląska, OSP Pichorowice i OSP KSRG Ujazd Górny.

Jak informują strażacy z Ujazdu Górnego, działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wygaszeniu pieca, a także na kontroli temperatury komina i podaniu środka gaśniczego bezpośrednio do przewodu kominowego. Po zakończonej akcji, pomieszczenia zostały sprawdzone czujnikiem wielogazowym pod kątem obecności tlenku węgla.

(isz), Fot. OSP KSRG Ujazd Górny