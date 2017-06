WOLONTARIUSZ Z INDII Z WIZYTĄ W SZKOLE W MIĘKINI

Niedawno w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Miękini gościł Ishan – wolontariusz, student z Indii. Co było celem jego wizyty?

Nasi stali czytelnicy zapewne pamiętają, że w poprzednim roku w miękińskiej szkole, w ramach międzynarodowego projektu KidSpeak, gościła NANCY studentka z Chin. Przesympatyczna i uśmiechnięta, została zapamiętana na długo przez społeczność szkolą.

- W tym roku od 9 do 13 stycznia w szkole gościł Ishan – wolontariusz, student z Indii, który w języku angielskim opowiadał dzieciom o swoim kraju, jego kulturze, tradycjach , zabytkach, kuchni - informują organizatorzy spotkania. - Młodziutki Hindus bawił się z uczniami, uczył dzieci podstaw hindi, pokazywał podstawowe pozycje jogi, tańczył z nimi radosne tańce rodem z Bollywood. To pierwsza wizyta Ishana w Polsce, ale jak zapewnia nie ostatnia, ponieważ sam powiedział: „tak mi się podoba w Polsce, że chętnie zamieszkałbym tu na stałe”. Trzymamy go za słowo, bo ten uśmiechnięty od ucha do ucha wolontariusz z Indii skradł serca dzieci i nauczycieli - podsumowują.



Ishanem zaopiekowała się, gościła go w domu i koordynowała jego pobyt w szkole, nauczycielka języków - niemieckiego i angielskiego, pani Agnieszka Gawlińska.

(gm) Fot. Gmina Miękinia