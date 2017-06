TYM RAZEM NA WOŚPOWISKU ZEBRANO PONAD 7 TYSIĘCY!

Do grona tych, co odnotowują rekordy zbiórek na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zaliczają się także organizatorzy WOŚPowiska, które odbyło się w sobotę (14 stycznia) w Przedmościu.

W ubiegłym roku organizator (Unia Przygody 4x4 z Brodna) przekazał na rzecz Fundacji WOŚP 4.863,75 zł, podczas tegorocznej akcji - 7.390 zł. Pieniądze pozyskano z "wpisowego" uczestników rajdu oraz z aukcji i darowizn.

- Co roku spotykamy się w sobotę, w drugi weekend stycznia, by wspólnie "pobawić się" w terenie i współzawodniczyć w zmaganiach off-road'owych. Impreza ma na celu wsparcie osób, które tej pomocy potrzebują, a my poprzez takie przedsięwzięcie możemy uzbierać niemałą sumę - mówią organizatorzy.

My mieliśmy okazję przyglądać się tym "zabawom" z bliska i trzeba przyznać, że jest to impreza widowiskowa i emocjonująca. Widok "stających dęba" pojazdów na stromej skarpie może zmrozić krew w żyłach. A i momenty, gdy auta brną w błocie z dużymi kawałkami pokruszonego lodu, są niemniej emocjonujące. Oczywiście nad wszystkim czuwała sprawna ekipa wyciągająca kierowców z opresji, którzy niemal chóralnie stwierdzili, że im trudniej - tym lepiej.

Od rana, kiedy na piaskowni w Przedmościu spotkaliśmy się z bohaterami tego wydarzenia było dość zimno. Tu nadmienić trzeba, że organizatorzy zadbali o regeneracyjne menu, więc kto się nie rozgrzał "w akcji" mógł zjeść gorącą grochówkę, zupę gulaszową czy bigos, zgryźć pajdą ze smalcem i napić się herbaty lub kawy. W późniejszych godzinach padał śnieg, ale oczywiście amatorów tego typu przygód nic nie jest w stanie zniechęcić i dopiero późnym popołudniem zjechali do świetlicy wiejskiej, by tam "zmierzyć się" ponownie - tym razem na aukcji.

Licytowano przeróżne przedmioty, od powerbanka, po kalendarze, kubki, zestaw sztućców żołnierskich z lat 80., narzędzia czy stronę internetową. To też była okazja do dobrej zabawy w szczytnym celu.

Na zakończenie najlepsze załogi zostały uhonorowane pucharami wykonanymi własnoręcznie (metaloplastyka) przez członków Stowarzyszenia Unia Przygody 4x4, drobnymi nagrodami ufundowanymi przez sponsorów i oczywiście "odpalono" światełko do nieba.

Większość tego, co się działo pokazaliśmy w naszych transmisjach na żywo, które przygotował zespół: Dariusz Dziadosz, Bogdan Sziwa, Grzegorz Zaczyk i Wiktor Kalita, który wraz ze Sławomirem Majką (jednym z organizatorów) komentowali zmagania kierowców. Transmisja była możliwa dzięki wsparciu firm: GOTEC i ELDISY - za co dziękujemy!

(ak) Fot. Grzegorz Zaczyk i Dariusz Dziadosz

Podziękowania organizatora

Za pomoc w organizacji zlotu off-road`owego z okazji 25. finału WOŚP dziękujemy: Staroście Powiatu Średzkiego - Sebastianowi Burdzy, Burmistrzowi Środy Śląskiej - Adamowi Rucińskiemu, Firmie Tauron Dystrybucja, Zakładowi Masarskiemu - Anna i Gabriel Dzierbicy, Sklepowi Zooland - Jacek Mikita, Markowi Łaszczewskiemu - Mechanika Pojazdowa, Sklepowi Mięsnemu KOGUCIK, Sklepowi Twoja Szafa, Firmie Insa Turbo, Piekarni - Grzegorz Stępniak, Firmie Rules Auto-Serwis Ruciński, Zakładowi Kamieniarskiemu - Bogusław Zalewski, Zakładowi Usługi Stolarskie Zabór - Anna Miśkiewicz, Firmie Projektor.pl, Klubowi Motocyklowemu Wings of Freedom, Składbudowi, Firmie Tech-Land-pl, Pracowni Projektowo-Reklamowej Laboratorium, Firmie Regeneruj.com.pl, Firmom: GREEN ROAD, Projekcja.pl, EPA Software - Ewelina Ilczyńska, BGŻ BNP PARIBAS, Autopol Serwis - Ciechów oraz Mariuszowi Nowakowi, Jarosławowi Czyrniańskiemu, Mateuszowi Osińskiemu - Ekvador oraz "Rolandowi", wydawcy gazety oraz portalu www.roland-gazeta.pl

WYNIKI WOŚPowiska 2017

WYNIKI NO LIMIT SAMOCHODY - TUTAJ (doc)

WYNIKI NO LIMIT QUADY - TUTAJ (doc)

WYNIKI WYCZYN - TUTAJ (doc)

WYNIKI TURYSTYK - TUTAJ (doc)

WYNIKI TURYSTYK SUV - TUTAJ (doc)

WIĘCEJ ZDJĘĆ TUTAJ