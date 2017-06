ZIMA W OBIEKTYWACH NASZYCH CZYTELNIKÓW (cz. 9)

Otrzymaliśmy kolejną sporą "porcję" pięknych zdjęć od Czytelników. Przypominamy, że nasz mini-konkurs ZDJĘCIE "ZIMY" ZA KALENDARZ trwa do 20 stycznia. Zachęcamy do udziału, swoje prace przesyłajcie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mogą to być krajobrazy, jak też zdjęcia sytuacyjne z zimą w tle - rodzinne, z wyjazdów i z miejsc zamieszkania, wszystkie jakie uznacie za godne uwagi.

W zamian mamy dla Was kalendarze z cyklu "Środa Śląska wczoraj i dziś" (wydrukowane z okazji 25-lecia gazety "Roland"), z unikatowymi pocztówkami ze zbiorów Klubu Kolekcjonera w Środzie Śląskiej - jedna przedstawia przystanek tramwajowy, który mieścił się pod ratuszem, druga upamiętnia przelot zeppelina nad miastem.

Kalendarze otrzymają wszyscy autorzy opublikowanych. W treści wiadomości prosimy o padanie imienia i nazwiska autora oraz miejsca zamieszkania (wystarczy miejscowość).

Redakcja

Jadwiga Dohomirecka - Malczyce

Paweł Dziwani - Jastrzębce

Artur Marcisz - Środa Śląska

Eryk Kucharzewski - Środa Śląska

Bardzo dziękujemy za udział! Zapraszamy po odbiór kalendarzy,

od poniedziałku do piątku w godz.: 9-17

w siedzibie redakcji przy pl. Wolności 38/40/10 w Środzie Śląskiej.