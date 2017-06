POLICJANCI ODWIEDZILI BLISKO 900 UCZNIÓW Z TERENU POWIATU

Ostatnie dni były bardzo pracowite dla średzkich policjantów. W tym czasie w ramach programu prewencyjnego Alfa spotkali się z 900. uczniami z terenu powiatu średzkiego.

Spotkania prewencyjne, jakie systematycznie przeprowadzają policjanci ukierunkowane są na podnoszenie świadomości i kształtowanie pożądanych postaw oraz zachowań w sytuacji zagrożeń o charakterze terrorystycznym. W przeciągu kilku dni policjanci z pogadanką na temat zagrożeń odwiedzili zarówno uczniów, jak i przedszkolaków.

- Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej oraz z Posterunku Policji w Miękini i Kostomłotach odwiedzili uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Udaninie, Szkoły Podstawowej w Miękini oraz Gimnazjum w Środzie Śląskiej. Policjanci omówili z dziećmi właściwe postawy w sytuacjach o charakterze terrorystycznym, dotyczące m.in. tego, jak powinny się zachować, gdy usłyszą strzały lub, gdy zauważą jakiś podejrzany pakunek – informuje o spotkaniach oficer prasowy KPP w Środzie Śl., Marta Stefanowska.

Podczas pogadanek przy użyciu prezentacji multimedialnych, a także specjalnych planszy i ulotek edukacyjnych dostosowanych do poszczególnych grup wiekowych, policjanci omówili również kwestię odpowiedniego zachowania podczas działań, a także osób i instytucji, które należy o fakcie powiadomić.

Narodowy program Antyterrorystycznego na lata 2015-2019”

Jak wyjaśnia st. asp. Marta Stefanowska, program edukacyjno - informacyjny „Alfa” został opracowany przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy współpracy z Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu. Skierowany jest do wszystkich mieszkańców województwa dolnośląskiego. Wpisuje się on w założenia „Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019”, w którym zdefiniowane zostały zadania dla policji.

(isz), Fot. policja