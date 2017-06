POŻAR SADZY W SZKOLE W LUTYNI. UCZNIOWIE ODESŁANI DO DOMÓW

Kilkadziesiąt minut temu zakończyły się działania straży w Szkole Podstawowej w Lutni, gdzie doszło do pożaru sadzy w kominie. Uczniowie wraz z personelem szkoły zostali ewakuowani z budynku. Lekcje w dniu dzisiejszym zostały odwołane.

Dziś rano, kilka minut po godzinie 8. doszło do pożaru sadzy w kominie w budynku Szkoły Podstawowej w Lutyni. Uczniowie zostali ewakuowani z budynku do hali sportowej, a następnie odesłani do domów. Na miejsce zadysponowano zastępy straży pożarnej OSP Lutynia, JRG Środa Śląska i JRG 7 Wrocław. W wyniku pożaru doszło do rozszczelnienia przewodu kominowego.

- Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, zlokalizowaniu pożaru, a także na wygaszeniu pieca i usunięciu żaru z paleniska – informuje o akcji st. sekc. Adam Krzyżanowski, dyżurny Stanowiska Kierowania PPSP w Środzie Śl. - Przy użyciu piasku i proszku gaśniczego ugaszono palącą się sadzę, a także sprawdzono pomieszczenia detektorem wielogazowym na obecność tlenku węgla – dodaje strażak.

Ze względu na nieduże zadymienie pomieszczenia szkoły zostały przewietrzone. Podczas działań na bieżąco kontrolowano również temperaturę przewodu kominowego. Wydano zalecenie zakazu korzystania z pieca do momentu skontrolowania przewodu przez uprawnionego kominiarza.

(isz), Fot. WK (zdj. ilustracyjne)