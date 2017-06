RUNNER'S WORLD SUPER BIEG - PIERWSZY W MIĘKINI!

Ruszyły zapisy do cyklu Runner's World Super Bieg 2017. To drugi sezon, w którym będzie można się ścigać w biegach zaliczanych do tej serii.

Znów można będzie spróbować swoich sił na ulicy, ale zdecydowana część rywalizacji w cyklu RWSB odbędzie się jednak w górach. Na ulicy na pewno nie będzie biegania w kółko na krótkich pętlach – organizatorzy gwarantują, że będzie gdzie biegać i co oglądać.

Pierwszy bieg zaliczany do cyklu już 9.04.2017 w Miękini – II Półmaraton Miękinia wraz z biegiem na 10 km. Wiosenny termin, malownicza trasa i bliskość Wrocławia powinny zachęcić do startu właśnie tam.

Podobnie jak w ubiegłym roku, zawodnicy zawsze będą mieli do wyboru dwa dystanse – 10 km i półmaraton, a na obu dystansach będzie prowadzona klasyfikacja generalna. Finał cyklu przewidziany jest na październik, a ostatnim biegiem pod szyldem RWSB będzie 4F Świeradów RUN – jedyny alpejski bieg cyklu.

Aby być branym pod uwagę w klasyfikacji generalnej, wystarczy wystartować na jednym dystansie min. 5 razy. Daje to więc szansę zbierania punktów do „generalki” na obu dystansach. Oczywiście taka klasyfikacja będzie prowadzona we wszystkich kategoriach wiekowych przewidzianych regulaminem.

RWSB w roku 2017 to również kilka nowości – począwszy od nowej szaty graficznej na stronie internetowej cyklu, dzięki której bez problemu będzie można zapisać się na dowolne zawody i zarejestrować w bazie danych. Ważne jest również to, że wystarczy zapisać się i zarejestrować tylko raz i nie ma potrzeby rejestracji na kolejne biegi. Po pierwszej rejestracji i pierwszym starcie wystarczy tylko opłacić kolejny – nasze dane będą już zapisane w systemie. Podobnie rzecz się ma z numerem startowym – ten sam numer obowiązuje przez cały sezon.

Biegi uliczne RWSB 2017 to II Półmaraton Miękinia, II Półmaraton Zdzieszowice i V Półmaraton Jeleniogórski – imprezy rozgrywane na ciekawych trasach, w malowniczych okolicach i z pomysłem. Górskie ściganie czeka nas w Polanicy – Zdroju, Wiśle, Szklarskiej Porębie i Świeradowie – Zdroju, Ludwikowicach Kłodzkich, Bielawie i – to nowość – w Wałbrzychu.

Dla organizatorów, a po poprzednim sezonie również dla zawodników, ważna stała się przewidywalność i powtarzalność pewnych rozwiązań i schematów: zawsze dwa dystanse, zawsze biegowy upominek w pakiecie, tak aby podczas sezonu skompletować sobie biegową garderobę, zawsze te same godziny startów i dekoracji, te same godziny pracy biura zawodów, ten sam schemat zapisów i odbioru pakietów startowych, ten sam regulamin. Na każdym biegu dyplom, posiłek i medal dla każdego.

Mamy więc w RWSB 2017 10 biegów, ale każdy z nich jest autonomiczną imprezą – z własną historią, tradycjami i zawodnikami. Wszystkie te biegi odbywają się niezależnie, mają różne nazwy, ale łączy je wspólny regulamin i punktacja w cyklu. Można więc przygodę z RWSB kontynuować przez 10 startów, można sobie pobiec w kilku biegach lub docelowo wybrać jeden start.

Organizatorzy zapraszają również już teraz do udziału w IV Biegu Niepodległości, który – już po zakończeniu cyklu – odbędzie się w Jeleniej Górze 11.11.2017.

Szczegóły i zapisy na http://superbieg.pl

(bz) Fot. RWSB