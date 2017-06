TRANSPORT W GMINIE MALCZYCE. DZIŚ PIERWSZE SPOTKANIE

Zgodnie z zapowiedzią Urzędu Gminy Malczyce, dziś rozpoczynają się spotkania poświęcone problematyce transportu zbiorowego na terenie gminy. Masz wątpliwości, chcesz wyrazić swoje zdanie na ten temat? Poniżej prezentujemy harmonogram spotkań.

Kilka dni temu na łamach naszego serwisu poruszaliśmy temat transportu zbiorowego na terenie gminy Malczyce. Podczas rozmowy z pracownikiem urzędu, zostaliśmy poinformowani o spotkaniach, jakie mają odbyć się z przewoźnikami. Jak poinformował dziś urząd gminy na swojej stronie, od dnia dzisiejszego ruszają spotkania poświęcone tematyce funkcjonowania transportu zbiorowego. Spotkania będą też okazją do wyrażenia przez mieszkańców swoich opinii na ten temat.

- W razie nieobecności zainteresowanych sprawą mieszkańców, zapraszamy do wyrażania swojej opinii poprzez informacje składane pisemnie do sekretariatu Urzędu Gminy lub przesłania na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – informuje na swojej stronie gmina.

Miejsca i terminy spotkań

Dziś o godzinie 18. w Chomiąży odbędzie się pierwsze spotkanie w sprawie komunikacji. W kolejnych dniach na terenie gminy Malczyce odbędą się kolejne.

Poniżej prezentujemy harmonogram spotkań.

- 23 stycznia, poniedziałek, godz. 18. - Chomiąża, świetlica wiejska

- 24 stycznia, wtorek, godz. 18. - Rachów, świetlica wiejska

- 25 stycznia, środa, godz. 18. - Wilczków, świetlica wiejska

- 26 stycznia, czwartek, godz. 18. - Kwietno, świetlica wiejska

- 27 stycznia, piątek, godz. 18. - Chełm, Zawadka, Szymanów (świetlica wiejska)

- 1 luty, środa, godz. 18. - Dębice (świetlica wiejska)

- 2 luty, czwartek, godz. 18. - Malczyce (mała sala sportowa przy szkole podstawowej)

