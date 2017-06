TOMASZ POPŁAWSKI PRZYJACIELEM MŁODZIEŻOWEJ RADY

Angażują się w ważne sprawy społeczne, organizują akcje charytatywne, wydarzenia kulturalne. Są pełni zapału w swoim działaniu. Mowa oczywiście o członkach Młodzieżowej Rady Powiatu Średzkiego.

Młodzi radni, wraz ze swoimi opiekunami i gośćmi, 20 stycznia obchodzili 11. rocznicę powstania MRPŚ.

Uroczystość odbyła się w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Wincentego Witosa w Środzie Śląskiej.

- Bardzo mi jest miło, że na jubileusz wybraliście naszą szkołę, jest to okazja żeby pochwalić się dokonaniami - mówiła witając gości mgr Jolanta Bilińska, dyrektor PZSP nr 2. Pani dyrektor podkreśliła znaczenie młodzieżowej rady - to, że dzięki jej działalności młodzież ze średzkich szkół może ze sobą współpracować, podejmować wspólne inicjatywy i robić wiele dobrego dla siebie i dla innych. Wyraziła też przekonanie, że członkowie MRPŚ, jako młodzi obywatele, którzy nabrali doświadczenia, włączą się w przyszłości w działania lokalnych samorządów.

Tradycyjnie podczas jubileuszowego posiedzenia młodych radnych odbyła się prezentacja dokonań i nadanie tytułu Przyjaciela Rady. Tym razem za szczególne zasługi i wybitną działalność na rzecz MRPŚ wyróżnienie to otrzymał Tomasz Popławski, dyrektor finansowy Schumacher Packaging Sp. z o. o. w Miękini. - Wyróżnienie to traktuję jako element odpowiedzialności w kategoriach budowania wspólnych relacji - podkreślił Tomasz Popławski, dziękując młodym radnym - Relacje starajmy się budować w sposób odpowiedzialny i uczciwy z odrobiną humoru. Jest to bardzo potrzebne - podkreślał.

Miłym akcentem na zakończenie spotkania były występy wokalno-muzyczne.

(red.) Fot. Wiktor Kalita

PRZYJACIELE MŁODZIEŻOWEJ RADY:

2008 - Bianka Pietrzak

2009 - Ewa Rolińska-Sikora, Andrzej Bielski

2010 - Sebastian Burdzy, Adam Ruciński

2011 - Małgorzata Przesławska, Mariusz Kargol

2012 - Jolanta Bilińska, Judyta Partyka

2013 - Lidia Galas, Grzegorz Ptaszyński

2014 - Mieczysław Kudryński

2015 - Grzegorz Borowski

2016 - Sebastian Burdzy – super przyjaciel, specjalny tytuł z okazji 10-lecia rady

2017 - Tomasz Popławski

WIĘCEJ ZDJĘĆ TUTAJ