WYŁUDZILI PONAD 50 TYS. ZATRZYMANO CZTERY OSOBY

Za pośrednictwem portali internetowych sprzedawali laptopy i telefony komórkowe. W sumie wyłudzili ponad 50 tys. złotych. W sprawie zatrzymano cztery osoby.

W toku podjętych czynności, średzcy policjanci ustalili cztery osoby, które wyłudziły za pośrednictwem portali internetowych ponad 50. tysięcy złotych. Podejrzani w wieku od 23. do 26 lat, trzech mężczyzn i jedna kobieta, zostali zatrzymani na terenie województwa zachodniopomorskiego przy udziale funkcjonariuszy z KMP w Gdyni.

- Funkcjonariusze na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przedstawili dwóm mężczyznom w wieku 23 lat łącznie 36 zarzutów w związku z popełnieniem oszustw na szkodę kilkudziesięciu osób, powodując straty na kwotę blisko 52 000 złotych. Jak ustalili policjanci, sprawcy działali na terenie całej Polski na przełomie 2015 i 2016 roku – informuje st. asp,. Marta Stefanowska, oficer prasowy KPP w Środzie Śl.

19 stycznia br. wobec 23-latków, którzy byli już wcześniej karani za przestępstwa przeciwko mieniu. Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowych aresztów na okres trzech miesięcy. Obaj byli już wcześniej karani

Podejrzani o wyłudzenia na kwotę 200tys.

- Sprawa ma charakter rozwojowy. Obecnie policjanci prowadzą dalsze czynności zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy. Bowiem zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, iż sprawcy mogą mieć na swoim koncie również wynajmowanie fikcyjnych mieszkań i domków jednorodzinnych w atrakcyjnych miejscowościach wypoczynkowych. Szacunkowe straty mogą liczyć nawet 200 tysięcy złotych – mówi st. asp. Marta Stefanowska. - Przestępstwo doprowadza innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej zagrożone jest karą do 8 lat pozbawienia wolności – dodaje policjantka.

(isz), Fot. policja