PODZIĘKOWANIA ZA OTWARTE SERCA (fotoreportaż)

W kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Środzie Śląskiej z okazji Dnia Babci i Dziadka odbył się Koncert Kolęd, który miał charakter charytatywny.

W tym szczególnym dniu Stowarzyszenie Działające na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serca” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Środzie Śląskiej, zbierało fundusze na operację dla 4-letniej Nikoli chorującej na naczyniaka twarzy. Już wkrótce czeka ją bardzo poważna i kosztowna operacja poza granicami naszego kraju.

Po raz kolejny nasza społeczność lokalna pokazała, że ma OTWARTE SERCA .Udało się zebrać kwotę 3.800,04 zł, za co w imieniu rodziców Nikoli, bardzo gorąco DZIĘKUJEMY.

Nasze szczytne przedsięwzięcie wsparło bardzo wiele osób, które bezinteresownie zaangażowały się w jego organizację.

Na szczególne podziękowanie zasługuje proboszcz parafii ks. Wiesław Pindel, który umożliwił zorganizowanie wspaniałego występu w świątyni św. Andrzeja Apostoła oraz ks. Bartłomiej Polański i ks. Mikołaj Wyczałek, którzy uświetnili występy wykonawców grą na wiolonczeli i akordeonie.

Podziękowania należą się również Pani Małgorzacie Boguckiej za przygotowanie plakatu promującego koncert, Panu Pawłowi Wenderskiemu za zaangażowanie w jego organizację oraz Panu Krzysztofowi Wowczukowi , który czuwał nad jego techniczną oprawą.

Na wyrazy uznania zasługują również wszyscy artyści, którzy w tym dniu wystąpili dla Nikoli oraz wolontariusze, którzy w trakcie koncertu kwestowali na rzecz chorej dziewczynki.

Dziękujemy również redakcji gazety Roland, dzięki której koncert można było oglądać w Internecie na żywo.

Powołując się na słowa Jana Pawła II, pragniemy Wam wszystkim podziękować podkreślając, że „człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".

Zarząd Stowarzyszenia Działającego na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

„Otwarte Serca”

Fot. Wiktor Kalita

