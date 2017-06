DUŻO MUZYKI I POZYTYWNEJ ENERGII W KONARACH

Jasełka w wykonaniu młodych aktorów, występ zespołu ewangelizacyjnego i wiejskie specjały towarzyszyły spotkaniu opłatkowemu, które odbyło się w minioną niedzielę w Konarach.

W wypełnionej po brzegi świetlicy wiejskiej, mieszkańcy i goście wysłuchali koncertu kolęd i dzielili się opłatkiem.

- Tego dnia do Konar zawitał znany i lubiany zespół ewangelizacyjny Diakonia Effatha ze Strzegomia, który na czele z panem Łukaszem oraz panią Agnieszka Lesiów wykonał wspaniały i poruszający koncert - relacjonują wydarzenie organizatorzy. - To był zaszczyt gościć tak wybitnych i emanujących pozytywną energią artystów - podkreślają.

Spotkania opłatkowe mają to do siebie, że są doskonałą okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego czasu Świąt Bożego Narodzenia. Nie inaczej było w konarach. Na stołach gościły potrawy wigilijne, śpiewano kolędy, a całości dopełnił wystrój.

- W tym miejscu serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej uroczystości, a przede wszystkim paniom z Koła Gospodyń Wiejskich na czele z przewodniczącą Renatą Biernat, rodzicom oraz ich dzielnym dzieciom, a w szczególności paniom Patrycji Wójciak oraz Izabeli Pupka, a także panu sołtysowi i radzie sołeckiej - dziękują organizatorzy.

(rol.) Fot. Organizator