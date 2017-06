XEOS: W LUTYM ROZPOCZNĄ SIĘ SZKOLENIA PRACOWNIKÓW

We wtorek na Politechnice Wrocławskiej odbyła się konferencja poświęcona innowacyjnym inwestycjom na terenie Dolnego Śląska. Jako pierwszą z tego typu wskazano planowaną w LSSE inwestycję spółki XEOS.

Podczas konferencji zorganizowanej we wtorek 24 stycznia w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej poruszono kwestię innowacyjnych inwestycji i ich pozytywnego wpływu na rozwój gospodarki. Konferencja była okazją do przedstawienia korzyści, jakie zdaniem inwestora, spółki XEOS, przyniesie dla całego regionu mający powstać w Środzie Śląskiej zakład serwisowania silników lotniczych. Wskazano szanse i wyzwania, jakie stoją przed Dolnym Śląskiem w obliczu inwestycji, które wprowadzają do regionu zaawansowane technologie. XEOS to jeden z pierwszych projektów branży lotniczej na Dolnym Śląsku. Jak podkreślano, inwestycja ma szansę wywołać efekt domina i przyciągnąć kolejnych inwestorów, umożliwiając stopniowy rozwój regionalnej gospodarki w kierunku sektora najnowocześniejszych inżynieryjnych technologii.

- Inwestycje takie jakie XEOS przyczyniają się do rozwoju naszej gospodarki. Najnowocześniejsze technologie, innowacyjne rozwiązania i miejsca pracy dla wysokiej klasy specjalistów – to elementy, z których składa się gospodarka oparta na wiedzy. Dodatkowo, we Wrocławiu niezwykle cenny jest wysokiej jakości kapitał ludzki, kształtowany przez renomowane jednostki akademickie oraz światowej klasy przedstawicieli biznesu, którzy przyciągają pracowników o specyficznych, unikalnych kompetencjach – mówił podczas konferencji Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia.

Współpraca z Politechniką

Jak podkreśla spółka XEOS, w zakładzie docelowo zatrudnienie znajdzie blisko pięciuset pracowników. Będą to między innymi wysokiej klasy specjaliści, w których odpowiednie wykształcenie zainwestuje inwestor. W związku z szansą, jaką dla studentów Politechniki jest powstający zakład, Spółka i Politechnika Wrocławska zapowiadają ścisłą współpracę w tym kierunku.

- Liczę na to, że XEOS będzie miejscem pracy wielu absolwentów Politechniki Wrocławskiej. W branży lotniczej wymagane są zarówno wiedza techniczna, jak i umiejętność jej zastosowania, a takie właśnie kompetencje zdobywają na naszej uczelni przyszli inżynierowie. Wspólne przedsięwzięcia i projekty realizowane pomiędzy Politechniką Wrocławską a firmą XEOS na pewno przyczynią się do budowania dobrej oferty i dla studentów, którzy będą mieli gdzie uzyskać wiedzę praktyczną, i dla absolwentów, którzy będą mogli znaleźć interesującą pracę. Jestem przekonany, że nasze wspólne działania przyczynią się do podniesienia poziomu kształcenia oraz rozwoju sektora lotniczego na Dolnym Śląsku – podkreśla Andrzej Dziedzic, Prorektor ds. Nauczania Politechniki Wrocławskiej.

Specjalistyczne Centrum Szkoleniowe

Już w grudniu ruszyły procesy rekrutacyjne. Jak zapowiada spółka, w szkolenia kadry zainwestowane zostanie 15 mln euro. W tej chwili zatrudnionych jest już kilkadziesiąt osób. Część środków zostanie przeznaczona na budowę specjalistycznego Centrum Szkoleniowego we Wrocławiu.

- Szkolenie pracowników rozpocznie się 1 lutego 2017 r. Co 6 tygodni proces treningu zawodowego będzie rozpoczynała nowa grupa 24 kandydatów. W sumie w najbliższej przyszłości przeszkolonych zostanie 120 osób. Pracownicy będą kolejno zdobywać wiedzę i umiejętności z zakresu języka angielskiego – najpierw konwersacje językowe, a następnie słownictwo techniczne, charakterystyczne dla branży lotniczej, później zajęcia z wiedzy technicznej, a na końcu szkolenie praktyczne – informuje Jagoda Klonowska, przedstawiciel inwestora.

Oficjalnie wystartowała także strona internetowa zakładu: xeos.aero

Dwa etapy budowy

Budowa kompleksu w Środzie Śląskiej będzie odbywała się dwuetapowo. W ciągu pierwszych dwóch lat powstaną główne budynki biurowe i techniczno-operacyjne. Jak podkreśla inwestor, samo stawianie konstrukcji potrwa dość krótko, a większość czasu zajmą prace wewnętrzne i wykończeniowe. Na tym etapie zatrudnienie znajdzie około 200 osób - inżynierowie, pracownicy administracyjni oraz fizyczni.

- Następnym krokiem będzie budowa nowoczesnej, wyposażonej w najnowsze technologie, specjalistycznej komory do testowanie silników samolotowych. Jej konstrukcja i przygotowanie do pełnej operacyjności zajmie ok. 2 lat. Wraz z rozwojem zakładu zapotrzebowanie na pracowników sięgnie poziomu ok. 500 osób – informuje inwestor. - Inwestycja XEOS to także szereg możliwości dla rozwoju lokalnej społeczności. Miejsca pracy, zarówno dla inżynierów, jak i pracowników fizycznych czy biurowych, wpływy z podatków umożliwiające rozbudowę miejscowej infrastruktury czy wreszcie wzrost liczby ludności i poziomu zamożności, prowadzący także do pobudzenia lokalnej koniunktury i powstania nowych małych i średnich biznesów. To wszystko to tylko niektóre przykłady korzyści, jakie społeczność Środy Śląskiej i okolic może czerpać w przyszłości dzięki inwestycji XEOS – dodaje.

Najnowsze silniki I technologie

Jak już informowaliśmy, w mającym powstać zakładzie, serwisowane będą silniki typu GEnx-2B, a w kolejnych latach również typu GE9X. W tej chwili w użyciu przez 18. operatorów lotniczych na całym świecie jest prawie 500 silników GEnx-2B, które wylatały już w sumie 5 mln godzin. Jak podkreśla inwestor, ich technologiczne zaawansowanie sprawia, że w porównaniu z modelem GECF6, gwarantują niższe zużycie paliwa oraz mniejszą o 15% emisję CO2.

- Silniki GE9X, które do zakładu będą trafiać od 2021 roku, są natomiast najnowocześniejszymi silnikami lotniczymi w swojej klasie. I choć formalny proces ich certyfikacji zakończy się w 2018 roku, to już ponad 700 sztuk zostało zamówionych przez operatorów na całym świecie. Silniki GE9X są kontynuacją rozwoju technologii lotniczej w kierunku większej wydajności przy jednoczesnym mniejszym spalaniu paliwa, co oznacza mniejszą emisję gazów do atmosfery – podkreśla inwestor.

(isz), Fot. mpr