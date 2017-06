CO DALEJ Z GROŹNYM SKRZYŻOWANIEM W ŚRODZIE ŚL.?

Kwestia skrzyżowania drogi krajowej 94 z ulicą Wiejską i Oławską wzbudza wiele kontrowersji. Od dłuższego czasu mieszkańcy, jak i władze samorządowe zabiegają o ich przebudowę? Czy ta nastąpi w najbliższym czasie?

Kilkanaście dni temu na skrzyżowaniu drogi 94 z ulicą Wiejską doszło do kolejnej kolizji, w której uczestniczyło kilka aut.

- Jak ustalili policjanci, kierujący pojazdem marki Renault (nn), jadąc od strony Środy Śl. w kierunku Ciechowa na skrzyżowaniu drogi K94 nie udzielił pierwszeństwa przejazdu kierującemu pojazdem marki BMW (51 lat), który jechał od strony Lubina w kierunku Wrocławia. Kierujący BMW próbując uniknąć zderzenia, uderzył w prawidłowo stojący, skierowany w kierunku Środy Śl. pojazd marki Renault (kierujący w wieku 20 lat), który następnie uderzył w stojący za nim pojazd ciężarowy marki Scania (kierujący w wieku 45 lat) – informowała wówczas o zdarzeniu st. asp Marta Stefanowska, oficer prasowy średzkiej policji.

W wyniku zdarzenia jedna osoba została poszkodowana i przewieziona do szpitala. Przykład ostatniego zdarzenia nie jest niestety zdarzeniem odosobnionym. Skrzyżowanie uznawane jest za jedno z niebezpieczniejszych na terenie naszej gminy. Jak informuje Magdalena Szumiata z GDDKiA w 2015 roku niektóre odcinki drogi 94, w tym groźne skrzyżowanie z ulicą Wiejską, zostały umieszczone w Ogólnopolskim Programie Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na lata 2014-2023. Skrzyżowanie stało się również tematem programu telewizyjnego nadawanego w TVN Turbo “Absurdy drogowe”.

Budowa sygnalizacji kluczowym projektem

O sytuację skrzyżowania i działań, jakie w tej sprawie podjął samorząd, zapytaliśmy Dariusza Łopuszyńskiego, doradcę burmistrza ds. projektów kluczowych w sferze bezpieczeństwa publicznego.

- Jednym z kluczowych projektów w sferze bezpieczeństwa w gminie Środa Śląska jest budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi DK94 z ul. Wiejską w Środzie Śląskiej. Gmina Środa Śląska od kilku lat zabiega o tę inwestycję. Do tej pory Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie zdecydowała o rozpoczęciu tej inwestycji. Gmina ze swojej strony poczyniła wszystkie możliwe kroki, włącznie z ofertą partycypacji w kosztach tego przedsięwzięcia. W tegorocznym budżecie na wniosek Burmistrza Adama Rucińskiego Rada Miejska ujęła kwotę 100.000 zł na opracowanie projektu technicznego. Warto przypomnieć, że w roku 2015 Gmina Środa Śląska także deklarowała wkład finansowy dla tego przedsięwzięcia. Obie strony tj. Gmina i GDDKiA złożyły wówczas deklaracje, które zakładały podjęcie inwestycji w 2016r. - mówi Dariusz Łopuszański. - Niestety nie doszło do obustronnej realizacji podjętych ustaleń. Gmina Środa Śląska, zgodnie ze zobowiązaniem zabezpieczyła środki finansowe, nie doszło jednak do dalszych działań. Tak naprawdę zaangażowanie środków finansowych samorządu stało się możliwe dopiero teraz. Zmiana przepisów ustawowych, która miała miejsce pod koniec ubiegłego roku daje możliwość współfinansowania z budżetu samorządu inwestycji na drogach krajowych. Ponowiliśmy zatem prośbę o realizację tego zadania przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu. Stosowne pismo z obszerną argumentacją dostarczyłem do Dyrektora Oddziału GDDKiA we Wrocławiu. W tym tygodniu wspólnie z Panem Burmistrzem udajemy się do Wrocławia na spotkanie w tej sprawie – dodaje doradca burmistrza

Sygnalizacja jest w planach

W tej samej sprawie skontaktowaliśmy się również z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Jak informuje Magdalena Szumiata, w 2010 roku zakończono przebudowę drogi 94.

- Obecnie niektóre odcinki tej drogi są umieszczone w Ogólnopolskim Programie Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na lata 2014-2023. Program częściowo konsultowany jest z Policja i Gminami, co pozwalana na typowanie miejsc, gdzie przebudowa lub modernizacja jest potrzebna. Skrzyżowania przy DK94 z ul. Wiejską (DP2075) i ul. Oławską (DW346) zostały umieszczone w 2015 r. w Programie Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na lata 2014-2023 – informuje Magdalena Szumiata. - Przy ul. Wiejskiej w planie jest budowa sygnalizacji świetlnej wraz z dostosowaniem geometrii skrzyżowania. Natomiast przy ul. Oławskiej planowana jest modernizacja sygnalizacji świetlnej wraz z dobudową nowych sygnalizatorów. Jeśli uzyskamy gwarancję finansowania, wtedy będziemy mogli podjąć działania, o czym natychmiast poinformujemy – wyjaśnia.

Jak dodaje urzędniczka, w PLMN (Programie Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych) nie zostały określone konkretne terminy realizacji, a jedynie lata, w których prace będą realizowane.

Kiedy zatem kierowcy będą mogli spokojnie przejechać uciążliwym i niebezpiecznym skrzyżowaniem, na którym często dochodzi do zdarzeń drogowych? Trudno powiedzieć. Miejmy nadzieję, że dalsze rozmowy przyniosą oczekiwany skutek i już niedługo problem skrzyżowania zostanie rozwiązany.

(isz), Fot. Wiktor Kalita