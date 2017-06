HODUJESZ DRÓB? TO MUSISZ WIEDZIEĆ!

Jeśli jesteś hodowcą drobiu, jeśli posiadasz choć kilka kur, musisz pamiętać o kilku ważnych kwestiach związanych z ich utrzymaniem. Za nieprzestrzeganie zaleceń, grożą wysokie kary pieniężne.

- Mamy aktualnie dość trudną sytuację, jeśli chodzi o ptasią grypę. Jest za to odpowiedzialny wirus H5N8 typu A. Chorobotwórczy tylko dla ptaków, ale charakteryzuje się dużą zjadliwością. Atakuje zarówno drób hodowlany jak i ptactwo dzikie głównie blaszkodziobe - informuje o sytuacji Powiatowy Lekarz Weterynarii, Cezary Prokopowicz. - Zależy nam na tym, żeby wirus nie przedostał się do zwierząt w chowie przyzagrodowym, oraz na fermy przemysłowe, gdzie mowa jest o kilku do kilkunastu tysiącach sztuk. To ważne, aby ludzie trzymający drób mieli świadomość o niebezpieczeństwie, a także o tym, jakie aktualnie trzeba spełniać wymagania aby sprostać obowiązującym przepisom - podkreśla powagę sytuacji Powiatowy Lekarz Weterynarii.

W związku z przypadkami ptasiej grypy, jakie odnotowano na terenie całego kraju, w tym m. in. we Wrocławiu i Oleśnicy, Zgorzelcu Dzierżoniowie, 20 grudnia ubiegłego roku wydano rozporządzenie określające ściśle wymagania wobec gospodarstw utrzymujących drób, niezależnie od ilości i rodzaju posiadanego ptactwa. Jak podkreśla lekarz weterynarii , to ważne aby hodowcy drobiu przestrzegali zaleceń wydanych w rozporządzeniu. W ten sposób skutecznie można ochronić posiadany drób przed zakażeniem wirusem.

Posiadasz drób – to musisz zrobić !

- niezależnie od ilości drobiu, każdą ilość i adres jego przetrzymywania należy zgłosić bezpośrednio do Powiatowego Lekarza Weterynarii, bądź sołtysa,

- do momentu odwołania zarządzenia obowiązuje absolutny zakaz wypuszczania drobiu na zewnątrz. W przypadku gołębi dopuszczalnym jest jedynie wypuszczenia ptactwa na lot treningowy,

- prowadzić rejestr wejść i wyjść do miejsca, w którym przebywa drób,

- umieść przed wejściem matę dezynfekcyjną,

- używać osobnej odzieży i obuwia przeznaczonych do pracy w pomieszczeniu,

- po wyjściu z pomieszczenia, gdzie przechowywany jest drób, umyć bezwzględnie ręce,

- nie należy pobierać wodę z akwenów w celu pojenia drobiu.

Niebezpieczeństwo zakażenia wirusem

Jak dodaje Powiatowy Lekarz Weterynarii tylko dzięki przestrzeganiu wytycznych rozporządzenia hodowcy drobiu są w stanie ustrzec posiadany drób przed zakażeniem. Należy przy tym pamiętać, że w przypadku wystąpienia zachorowania drób w gospodarstwie jest wybijany. A warunkiem otrzymania odszkodowania jest konieczność przestrzegania zaleceń.

- Wokół ogniska określa się 3 km strefę zapowietrzenia. Zazwyczaj wybijany jest cały drób w okolicy 3km - mówi Cezary Prokopowicz. - Problem jest bardzo wymierny, ponieważ w przypadku zachorowań na terenie województwa wszystkie produkty pochodzenia drobiowego nie są przeznaczane do handlu oraz eksport do krajów trzecich – dodaje.

Nie przestrzegasz zaleceń – grożą wysokie kary

Już od przyszłego tygodnia, jak zapowiada Powiatowy Lekarz Weterynarii rozpoczną się kontrole gospodarstw, w których hodowany jest drób. W przypadku nieprzestrzegania wymagań rozporządzenia, właścicielowi gospodarstwa grozi wysoka kara pieniężna rozpoczynająca się od kilkuset złotych.

Objawy ptasiej grypy – to warto wiedzieć...

Nagłe upadki, a także niepokojące objawy ze strony układu oddechowego mogą świadczyć o tym, że mamy do czynienia z wirusem ptasiej grypy. Zdaniem lekarza weterynarii, objawami, które mogą zaniepokoić są:

- duszności,

- zasinienia korali,

- spadek pobierania paszy i wody,

- niska ruchowość,

- nastroszone piórka.

Więcej informacji na temat sytuacji, a także porady i bieżące przepisy odnoszące się do chowu zwierząt, znaleźć można na stronie http://www.piw-srodaslaska.biuletyn.net.

Iza Szczygieł, Fot. mpr