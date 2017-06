CHCESZ ZOSTAĆ POLICJANTEM? APLIKUJ JUŻ DZIŚ

Wraz z początkiem nowego roku, osoby zainteresowane podjęciem służby w policji, dokumenty aplikacyjne mogą składać również w siedzibie lokalnej komendy. Nadal trwa nabór, a wolne miejsce czekają.

- Jeśli chcesz robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stabilne warunki pracy – już dziś możesz zostać policjantem. Z każdym rokiem zawód ten cieszy się coraz większym zaufaniem obywateli. To praca dla ludzi z pasją, w prestiżowej i państwowej instytucji. Zastanawiałeś się nad pracą w Policji? Zrób kolejny krok. Nie czekaj, aż ktoś inny zajmie Twoje miejsce - zachęca do podjęcia służby w Policji KWP we Wrocławiu.

Aplikować można w KPP w Środzie Śląskiej

Od nowego roku osoby zainteresowane podjęciem pracy w policji, dokumenty aplikacyjne mogą składać:

- w Wydziale Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, mieszczącym się we Wrocławiu przy ul. Gen. I. Połbina 1,

- a także w siedzibach komend miejskich i powiatowych policji województwa dolnośląskiego.

Szersze informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów:

- (71) 340 34 53

- (71) 340 35 08

- (71) 340 40 44

- (71) 340 48 56

- (71) 340 34 47

- (71) 340 49 33

W przypadku powiatu średzkiego, informacje na temat służby w policji można zasięgnąć osobiście w tutejszej komendzie przy ul. Św. Andrzeja 2 w Zespole ds. Kadr i Szkolenia lub telefonicznie pod numerem telefonu - (71) 396-75-09, (71) 396-75-00.

Szersze informacje na temat służby można uzyskać na stronie KWP we Wrocławiu i Komendy Głównej Policji.

