BAL PARAFIALNY! DARCZYŃCAMI: PREZYDENT, ZNANI AKTORZY I...

Przygotowania do 10. Parafialnego Balu Karnawałowego o wymiarze charytatywnym mają się ku końcowi. Do grona darczyńców, w ostatnich dniach dołączył Prezydent RP Andrzej Duda.

„Pomagam, bo kocham!” - to tytuł tegorocznego balu organizowanego przez parafię pw. św. Andrzeja Apostoła w Środzie Śląskiej. Miejsc już nie ma, a ci którzy wezmą udział, będą mogli licytować atrakcyjne przedmioty. Przypomnijmy, że dochód - ponad 50 tys. zł z dwóch poprzednich imprez zorganizowanych przez parafię, przyczynił się do wybudowania placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Środzie Śląskiej.

- Wyszczególniliśmy te osoby, które zdecydowały się przekazać na cel charytatywny różnego rodzaju przedmioty, nierzadko ważne i cenne dla siebie pamiątki - są wśród nich także mieszkańcy Środy Śląskiej - mówi ks. Bartłomiej Polański SDB. - Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w ten sposób wspierają Parafialny Bal Charytatywny, a tym samym podopiecznych Stowarzyszenia „Otwarte serca”, Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz parafialnej piłkarskiej drużyny ze średzkiego Oratorium. To im w tym roku pomagamy, biorąc udział w karnawałowej zabawie.



Darczyńcy:

Kancelaria Prezydenta RP, Andrzeja Dudy,

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Beaty Szydło,

J. E. kard. Henryk Gulbinowicz,

artyści sceny muzycznej: Eleni, Krzysztof Krawczyk, Zbigniew Wodecki, zespół Feel, zespół Poparzeni Kawą Trzy,

aktorzy: Cezary Żak, Małgorzata Kożuchowska, Tomasz Kot,

sportowcy: Anita Włodarczyk, Agnieszka Radwańska, Jerzy Dudek, Marcin Gortat, Rafał Majka,

artyści sceny kabaretowej: Kabaret Neonówka, Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Smile, Ireneusz Krosny,

lokalne firmy i instytucje: Urząd Miejski w Środzie Śląskiej, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Środzie Śląskiej, Stowarzyszenie „Razem dla Ziemi Średzkiej”, Klub Motocyklowy „Wings of Freedom”, Schumacher, Agata Różańska Photography, Made by Domino, Kwiaciarnia „Orient Styl”, Biuro Podróży „Elżbieta” z Legnicy

oraz prywatni i anonimowi darczyńcy, mieszkańcy miasta i gminy Środa Śląska.

- Dziękujemy za życzliwość! Z Panem Bogiem - podkreśla ks. Bartłomiej Polański.

(rol.) Fot. Organizator