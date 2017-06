NIE CHCEMY LIKWIDACJI SZKOŁY! (list do redakcji)

Piszę do Państwa z nadzieją, że zajmiecie się tematem planowanego zamknięcia naszego Gimnazjum w Ujeździe Górnym.

Temat ten wywołuje wiele emocji wśród naszych mieszkańców. Szkoła ta niedawno przeszła remont, do którego dokładała się Unia i co dalej? Dodatkowo między ludźmi krąży pogłoska, iż owy budynek bardzo podoba się lekarzowi, który prowadzi u nas praktykę, a wy jako media publiczne możecie więcej zdziałać.

Na chwilę obecną chcą utrzymać szkołę w Udaninie, gdzie z biegiem lat będzie chodzić za dużo dzieci i będą dwie zmiany, ale po co to wszystko skoro mamy taki budynek? Czekam na Państwa reakcję z niecierpliwością, oczywiście dane tylko do waszej wiadomości.

Pozdrawiam!

Od redakcji. Otrzymaliśmy także kilka telefonów w tej sprawie. Na pewno skorzystamy z Państwa zaproszenia i przyjedziemy na spotkanie.