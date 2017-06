SKOŃCZYLI SŁUŻBĘ W STRAŻY PO 30 LATACH

Starostowie powiatu średzkiego wzięli udział w pożegnaniu, odchodzących na emeryturę, strażaków z Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej.

30-letnią służbę zakończyli: młodszy brygadier Aleksander Meusz i aspirant sztabowy Tadeusz Brzozowski. W liście gratulacyjnym starostowie powiatu podziękowali druhom za wzorową pracę, sumienne wypełnianie swoich obowiązków oraz szczere zaangażowanie na rzecz naszej społeczności.

– Dzięki Państwa służbie i pracy wszystkich Strażaków komendy powiatowej mieszkańcy Powiatu Średzkiego mogą bezpiecznie pracować, mieszkać i wypoczywać. Do podziękowań dołączamy życzenia zdrowia, pomyślności w realizacji dalszych, pozazawodowych planów oraz wielu powodów do zadowolenia na co dzień – czytał list starosta Sebastian Burdzy.

Gratulacje i drobne upominki emerytom przekazał również były komendant Zenon Mueusz oraz Leszek Gawliński z zarządu powiatowego związku OSP. Nie zbrakło też ciepłych słów ze strony współpracowników.

(ers) Fot. ers