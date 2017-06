PORUSZAJĄCA PROŚBA MATKI CHOREGO SYNA (list)

Szanowni Państwo! Zwracam się z wielką prośbą o pomoc. Prośbę kieruje matka walcząca o dobro swojego dziecka...

Jestem mamą 12-letniego chłopca, który cierpi na mózgowe porażenie dziecięce. Synek nie chodzi, natomiast (zdaniem rehabilitantów) ma potencjał, by to robić w przyszłości. By dać szansę Piotrusiowi na chodzenie na własnych nogach, konieczna jest intensywna rehabilitacja.

Największe efekty u Piotrusia występują po turnusie rehabilitacyjnym w kostiumie rehabilitacyjnym Thera-Suit. Koszt turnusu to 2.500zł.

Najbliższy turnus mamy zaplanowany w marcu, następny w maju 2017r, a kolejne co 2 miesiące.

Na razie chłopiec potrafi kroczyć z pomocą terapeuty, co jest wielkim sukcesem.

Bardzo proszę Państwa o pomoc, aby nie zmarnować szansy na to, by Piotruś zaczął CHODZIĆ…

Piotrusia wychowuję sama. Nie jestem w stanie udźwignąć wszystkich kosztów związanych z jego niepełnosprawnością.

Jeżeli zechcielibyście Państwo pomóc mi w nierównej walce o zdrowie i lepszą sprawność syna, to można to zrobić w następujący sposób:



1. dokonując przelewu na poniższe dane:

Fundacja AVALON Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym

ul. Michała Kajki 80/82/1, 04-620 Warszawa

Nr konta: 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001

Tytuł wpłaty: PIERCHAŁA,4490



2. przekazując 1% podatku z PIT:

KRS: 0 0 0 0 2 7 0 8 0 9

Cel szczegółowy 1%: PIERCHAŁA, 4490

Liczy się każda wpłata. Już 10 zł, 25 zł,50 zł jest szansą, że uda nam się zgromadzić całą kwotę na turnus rehabilitacyjny.

Można też pomóc rozsyłając ten apel do swoich przyjaciół, znajomych, współpracowników, liczy się każda pomoc!





Z całego serca DZIĘKUJĘ!

Olga Zawadzka-Pierchała, mama Piotrusia