ZGŁOSIŁ SIĘ DO STRAŻY MIEJSKIEJ. MIAŁ TASAK I NÓŻ

Kilka dni temu do Straży Miejskiej w Środzie Śl. zgłosił się mężczyzna. Jak twierdził dręczyły go myśli samobójcze.

W piątek, 27 stycznia, tuż przed godziną 16. do Komendy Straży Miejskiej w Środzie Śl. zgłosił się 45-letni mężczyzna. Podczas rozmowy poinformował strażników, że cierpi na schizofrenię i objęty jest opieką poradni psychiatrycznej. Jak dodał, zgłosił się do straży z powodu dręczących go myśli samobójczych. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego.

- W oczekiwaniu na przyjazd karetki, obszukano chorego. Podczas prowadzonych czynności pod odzieżą znaleziono u mężczyzny tasak i nóż kuchenny - informują o zdarzeniu strażnicy miejscy.

Mężczyzna został przekazany Zespołowi Ratownictwa Medycznego.

(isz) Fot. SM