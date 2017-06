KOLIZJA DWÓCH AUT NA DRODZE 94 W WILCZKOWIE

Wczoraj przed godziną 15, na drodze 94 doszło do kolizji z udziałem dwóch aut. W działaniach uczestniczyły cztery zastępy straży pożarnej.

Wczoraj, o godzinie 14:43 do Stanowiska Kierowania KP PSP w Środzie Śl. wpłynęło zgłoszenie dotyczące kolizji dwóch aut na drodze 94 na wysokości Wilczkowa - Kolonii. W wyniku niezachowania bezpiecznej odległości między pojazdami doszło do najechania samochodu osobowego marki Peugeot na tył poprzedzającego go Mitsubishi. Na miejsce zadysponowano cztery zastępy straży pożarnej z: JRG Środa Śląska, OSP Rusko i OSP Wilczków.

- Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz sorpcji rozlanych płynów eksploatacyjnych – informują o zdarzeniu strażacy z OSP Wilczków. Działania strażaków polegały również na odłączeniu akumulatorów w uszkodzonych pojazdach.

Czynności prowadzone na miejscu zdarzenia trwały pół godziny.

(isz), Fot. OSP