KAZIMIERZ PUCHALSKI: Z CAŁEGO SERCA DZIĘKUJĘ

Szanowni Państwo - Drodzy uczestnicy Koncertów Noworocznych

Patrząc na salę wypełnioną przez Was po brzegi, na Wasz entuzjazm do tego, co my jako zespół robimy, Wasze zaangażowanie wyrażone swoją aktywnością i poddaniem się tej iluzji muzycznej, która w naszym wykonaniu pozwoliła zabrać Was w krainę melancholii i marzeń chcę Wam bardzo podziękować.

Przede wszystkim za wiele ciepłych słów skierowanych pod naszym adresem jako wykonawców, za wspaniałe nagradzanie , nie tylko nas - miejscowych, wspaniałymi brawami, ale także za wspaniałe przyjęcie gościa, jakim była wokalistka pani Dorota Kołodziej, która była zachwycona i wzruszona gorącymi owacjami średzkiej publiczności.

Szanowni Melomani - jeśli można składać obietnice, a jest to początek roku, obiecuję, że Was nie zawiodę w następnym Koncercie Noworocznym i już serdecznie zapraszam.

Z całego serca dziękuję Wam i serdecznie pozdrawiamy z całym zespołem.

Kazimierz Puchalski

Kapelmistrz Średzkiej Orkiestry Dętej