NA WIEJSKIEJ POWSTAJE OSIEDLE SOCJALNE

Do końca września tego roku zaplanowano zakończenie pierwszego etapu inwestycji budowy osiedla mieszkań socjalnych w Środzie Śląskiej. Wówczas do użytkowania zostanie przekazanych 36. mieszkań. Docelowo będzie ich 76.

Od zeszłego roku trwają prace na ulicy Wiejskiej, gdzie do końca września 2017 roku ma powstać osiedle budynków o charakterze socjalnym z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Docelowo będą to cztery budynki wielorodzinne, niepodpiwniczone, parterowe, kryte dachem płaskim, wykonane w technologii tradycyjnej. Pierwszy etap inwestycji zakłada wybudowanie dwóch z nich, w których mieszkania otrzyma 36 rodzin.

Dla kogo mieszkania?

Jak informuje Urząd Miasta lokale socjalne przeznaczone będą dla osób/rodzin o niskich dochodach, a także dla rodzin znajdujących się na liście osób oczekujących lub rodzin z wyrokami sądowymi o eksmisji.

- Każdego roku Gmina Środa Sląska zmaga się z problemami zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych dla osób/rodzin potrzebujących dachu nad głową. W chwili obecnej na liście osób oczekujących znajduje się 41 rodzin. Większość z nich to rodziny o niskich dochodach, które znajdują się nie tylko w trudnych sytuacjach finansowych, ale często także w bardzo trudnych sytuacjach życiowych - wyjaśnia Mirosław Baraniecki, kierownik Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej.

Jednym z głównych kryteriów branych pod uwagę we wnioskach o przydział mieszkania socjalnego jest dochód uzyskiwany przez członków rodziny. Zgodnie z z uchwałą nr XXXVI/280/16 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 7 grudnia 2016 r. - dochód przypadający na 1 osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym nie może przekroczyć 75% najniższej emerytury, tj. 661,92 zł brutto na osobę.

Ogrzewanie przedmiotem dyskusji

W każdym budynku, zgodnie z dokumentacją, projektant zaprojektował ogrzewanie stałopalne na węgiel lub drewno. Zgodnie z projektem, każde mieszkanie zostanie wyposażone w kuchnię węglową z podkową, które, jak informują urzędnicy WSL - mają za zadanie ogrzać małe powierzchnie mieszkalne oraz dać możliwość przygotowania ciepłego posiłku. Jak podkreślono - zastosowane rozwiązania zostały przyjęte w projekcie budowlanym, a ich prawidłowość została potwierdzona decyzją starosty średzkiego, zezwalającą na budowę.

I to właśnie rozwiązanie grzewcze, jakie ma być zastosowane w budynkach socjalnych przy ulicy Wiejskiej, a także ilość kominów jaka powstanie, stało się przedmiotem dyskusji i wątpliwości w sferze medialnej. Sprawą zainteresowała się jedna z wrocławskich stacji radiowych i stacja telewizyjna. O komentarz w sprawie zastosowanego rozwiązania grzewczego zwróciliśmy się do Urzędu Miasta w Środzie Śląskiej.

Instalacja gazowa kosztowna i trudna

- Inwestycja osiedla socjalnego zlokalizowana jest na terenie, który nie posiada istniejącej sieci gazu ziemnego. Teren znajduje się poza drogą krajową stanowiącą obwodnicę Środy Śląskiej. Doprowadzenie sieci gazowej było niemożliwe pod względem technicznym oraz bardzo kosztowne. Bez wątpienia słaby rozwój sieci gazowej w gminie Środa Śląska, za który odpowiada Polska Spółka Gazownictwa we Wrocławiu, jest barierą dla rozwoju ekologicznych źródeł w naszej gminie - wyjaśnia Piotr Wiss z Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego.

Podkreśla również, że mieszkania socjalne są przeznaczone dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej - dlatego nie można zastosować drogiego w utrzymaniu ogrzewania elektrycznego lub gazowego. Projektant zaprojektował indywidualne źródła ciepła, których użytkowanie daje możliwość zapewnienia ogrzewania osobom o bardzo ograniczonych środkach pieniężnych. Zastosowane urządzenia grzewcze przeznaczone są do wykorzystania opału typu węgiel i drewno (biomasa). Drewno stanowi odnawialne źródło energii i jest paliwem stosunkowo tanim i łatwo dostępnym – dodaje Piotr Wiss.

Co istotne, większość osób o niskich dochodach jest pod opieką tutejszego GOPS, który w okresie zimowym przekazuje swoim podopiecznym węgiel i drewno.

Gmina Środa Śląska nie pozostaje bierna na środowisko

Jak podkreśla Urząd Miejski, w 2016 r. z udziałem gminy (na drodze dotacji lub działań własnych) zmodernizowano instalacje grzewcze w 57 lokalach. Na ten cel wydano łącznie 242 tys. zł.

- Odpowiednie wydziały realizują procedury, które zmierzają do likwidacji kotłowni stałopalnych, budowane są m.in. przyłącza instalacji gazowej do budynków wspólnot mieszkaniowych – przekonuje Mirosław Baraniecki. - Ponadto od ubiegłego roku gmina prowadzi program dotacji dla mieszkańców na wymianę ogrzewania stałopalnego na ekologiczne w lokalach prywatnych. Przez okres około kilkanaście ostatnich miesięcy nastąpiła przerwa w wydawaniu warunków przyłączenia do sieci gazowej w Środzie Śląskiej. Teraz Zakład Gazowniczy we Wrocławiu wznowił tę procedurę, więc gmina Środa Śląska będzie kontynuować realizację program likwidacji kotłów stałopalnych w indywidualnych lokalach własnościowych oraz będą realizowane inwestycje dotyczące wykonywania przyłączy gazowych do budynków Wspólnot Mieszkaniowych w celu modernizacji układów stałopalnych na instalacje grzewcze gazowe - dodaje kierownik WSL.

Osiedle socjalne – to warto wiedzieć

Wykonawca: Wałbrzyskie Konsorcjum Budowlane Sp. z o.o. z siedzibą ul

Ludowa 60 58-304 Wałbrzych.

Wartość zadania: 4 668 158,30 zł.

Termin zakończenia inwestycji: 30.09.2017r.

Etap I – do użytku zostaną przekazane dwa budynki wielorodzinne. Łącznie 36 mieszkań.

Etap II – budowa dwóch pozostałych budynków.

Budynek nr 3: złożony z 6 segmentów, łącznie 12 lokali M4, w tym dwa lokale dla osób niepełnosprawnych. Powierzchnia zabudowy - 744,50 m2.

Budynek nr 4: złożony z 6 segmentów, łącznie 24 lokale (w tym 4 lokale dla osób niepełnosprawnych): 12 lokali M1 (w tym 2 lokale dla osób niepełnosprawnych) i 12 lokali M2 (w tym 2 lokale dla osób niepełnosprawnych). Powierzchnia zabudowy - 719,32 m2

Iza Szczygieł, Fot. W. Kalita