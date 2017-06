DZIŚ W ŚRODZIE ŚL. MOŻESZ ODDAĆ KREW

Od kilkunastu minut w średzkim Domu Kultury można oddać krew. Kolejna cykliczna akcja Klubu Honorowego Dawcy Krwi „Kropelka życia” potrwa do godziny 12.

W godzinach od 8:30 do 12. w foyer Domu Kultury w Środzie Śl. chętni krwiodawcy mogą oddać dziś krew. Akcja Klubu HDW „Kropelka życia” jak co miesiąc odbywa się w pierwszy wtorek. Dawcą tego drogocennego płynu może zostać osoba w wieku od 18. do 65. roku życia, ważąca powyżej 50kg.

Przed oddaniem krwi:

- nie należy spożywać tłustych i ostrych potraw,

- nie należy pić napojów alkoholowych,

- w dniu poprzedzającym pobór należy unikać nadmiernego wysiłku fizycznego,

- wypić przynajmniej dwa litry płynów.

W dniu poboru krwi należy:

- być wypoczętym i wyspanym,

- spożyć lekkostrawny, beztłuszczowy posiłek,

- wypić większą ilość płynów,

- mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem.

Kolejny pobór krwi odbędzie się 7 marca w godzinach od 8.30 do 12. w średzkim domu kultury.

W imieniu organizatorów zapraszamy.

(isz), Fot. isz