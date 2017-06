IMPREZY W PRIV - RETRO PARTY I URODZINY DJ

Jeśli nie masz planów na zbliżający się weekend, skorzystaj z super oferty średzkiego klubu Priv. W piątek i w sobotę odbędą się tam odjazdowe imprezy!

W piątek 10 lutego zapraszamy na Retro Party. Wszyscy już odpoczęli w pełni po okresie świątecznym, po nocy sylwestrowej, trzej królowie pewnie też zapukali do Waszych drzwi w takim razie pora na Retro Party w klubie PRIV!



Czasy retro to jeden z większych przewrotów klubowej muzyki!

Dj'e tacy jak Hazel, Clubbasse, Alex, Kris, Bazz, Ziggy X, Matys, już wiecie o co chodzi?



Powiedzenie, które słychać chyba na każdej imprezie w każdym klubie - Nie spać! Zwiedzać! Zas....uwać! To właśnie czasy retro! To utwory takie jak, Luvstruck, 10 in 01, For An Angel, Insomnia, Exploration Of Space, Driver, Dirty Disco Dubs, Explode, Orgasm, Run Away - nie sposób wymienić je wszystkich, nie wiadomo w sumie, które wymienić bo wszystkie są doskonałe. Młodzi klubowicze mogą ich po prostu nie znać, ale ta muzyka łączy na parkiecie młodych jak i starszych wyjadaczy, nie sposób stać przy niej. Wystarczy sprawdzić, co dzieje się w klubach w klimatach retro.



Przyszła pora na RETRO PRIV!



* KIEDY?: 10 luty

* O KTÓREJ?: 20:00

* GDZIE?: klub PRIV - Środa Śląska, centrum (pl. Wolności 58)

* BILETY: u promotorów lub na wejściu w dniu imprezy

* PRZEDSPRZEDAŻ: start, 01.02.2017

* LOŻE : rezerwacja Mateusz Odzimek - 10zł/os, rozpiska poniżej



No to teraz pytanie, kto cierpi na bezsenność, nie śpi, zwiedza, zsuwa, a kto planuje przespać tę zimę w tym roku?



No i nie można tego zakończyć bez... od Matysa!



Kolejna impreza to Urodziny DJ Omenio, a towarzyszyć mu będą goscie specjalni: DJ HB, DJ Mike, DJ Tomy, Dj Marki.

Start o 20.00! Tego nie można przegapić. Wstęp - panie 5 zł, panowie - 10 zł.

Polecamy!

