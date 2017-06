II PÓŁMARATON MIĘKINIA. WIOSENNY BIEG MIĘDZY WINNICAMI

Tak jak w ubiegłym roku – początek kwietnia to rozpoczęcie biegowej rywalizacji w cyklu Runner's World Super Bieg.

Na pierwszy ogień idzie sielska, cicha i malownicza trasa w Miękini gdzie już 9 kwietnia 2017 roku odbędzie się II Półmaraton Miękinia wraz z biegiem na dystansie 10 km.

Zapisy do biegu, jak i do całego cyklu, ruszyły i wypada się mocno zastanowić czy nie zafundować sobie jednego z pierwszych wiosennych biegowych sprawdzianów właśnie tam.

Co przemawia za trasą w Miękini? Przede wszystkim to, że jest szybka i posiada atest PZLA – czyli w sam raz na rekordy życiowe. Poza tym poprowadzona jest na jednej dużej pętli, przez kilka miejscowości, ze startem i metą przy hali sportowej w Miękini. Trasa zatacza wielkie koło, wiodąc przez malownicze wiejskie tereny, mijając Zabór Wielki, Lubiatów, Głoskę i Gąsiorów, Księginice i Białków. Po drodze są wsie, pola, łąki, lasy i winnice, a teren jest delikatnie pofalowany. Wszystko ułożone tak aby biegaczom nie doskwierała nuda i żeby start w tym biegu był po prostu przyjemny. Dosłownie kilkanaście kilometrów dzieli Miękinię od Wrocławia – to duża szansa na to aby biegacze właśnie z tej dolnośląskiej metropolii zdominowali listę startową. Miejsce startu jest doskonale z Wrocławiem skomunikowane, można bez problemu dojechać samochodem, a stacja PKP znajduje się w odległości dziesięciominutowego spaceru od biura zawodów.

Bliskość autostrady A4 i głównych dróg Dolnego Śląska to znakomity dojazd z Legnicy, Jeleniej Góry czy Wałbrzycha i Świdnicy oraz oczywiście z pobliskiej Środy Śląskiej, Brzegu Dolnego czy Trzebnicy. Blisko tu z Ziemi Lubuskiej i Wielkopolski.

Łatwo tu dojechać z Kłodzka, Nysy, Opola czy Katowic.

Pamiętajmy również o biegu na 10 km, który towarzyszy półmaratonowi – „dziesiątka” również poprowadzona jest na jednej pętli.

Zawody w Miękini to jednocześnie pierwszy bieg, w którym będzie można zdobywać punkty w klasyfikacji cyklu Runner's World Super Bieg 2017. II Półmaraton Miękinia zainauguruje cykl i będzie też pierwszym z trzech biegów ulicznych RWSB. 23 kwietnia czeka nas II Półmaraton Zdzieszowice, a 1 maja V Półmaraton Jeleniogórski. Potem, aż do końca sezonu, rywalizacja przeniesie się w góry.

Na wszystkich biegach wchodzących do RWSB zawsze będzie tak jak w Miękini – zawsze półmaraton i zawsze „dycha”. Klasyfikacja OPEN na obu dystansach w kategorii kobiet i mężczyzn, kategorie wiekowe co 10, a w starszych kategoriach co 5 lat, dla każdego medal, dyplom, jeden numer na cały sezon i bogate pakiety startowe. Ciekawe trasy, dobra organizacja – to mają być biegi inne niż wszystkie.

Można zatem przekonać się na własne oczy jak wygląda bieganie pod szyldem RWSB. Organizatorzy namawiają aby zajrzeć 9 kwietnia do Miękini i przekonać się na własne oczy.

Ci którzy byli rok temu, na pewno wrócą.

II Półmaraton Miękinia to również druga część Aktywnego Weekendu w Gminie Miękinia – dzień przed biegaczami największy w Polsce cykl maratonów MTB – Bike Maraton – zainaugurują tam kolarze górscy.

Zapisy i informacja na stronie organizatora:

http://superbieg.pl