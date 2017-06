PRZEDSZKOLAKI ODWIEDZIŁY MALCZYCKI DOM OPIEKI CARITAS

Wspólnie z panią dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Środzie Śląskiej Agnieszką Wiatrzyk, sześciolatki z grupy Pszczółki, 2 lutego odwiedziły malczycki Dom Opieki Caritas.

Dzieci pod opieką wychowawczyni, Anny Orzech dla podopiecznych Caritasu przygotowały przedstawienie jasełkowe oraz kilka piosenek i wierszyków z okazji Dnia Babci i Dziadka. Na twarzach mieszkańców domu można było zobaczyć wzruszenie, a niektórym zaszkliły się oczy.

Dla dzieci również był to wyjątkowy występ. Nie codziennie ze swoimi przedstawieniami wyjeżdżają do innych miejscowości. Wydawać by się mogło, że Pszczółki przed spektaklem będą się denerwować i będzie doskwierać im trema, nic bardziej mylnego. Okazało się, że wszyscy byli bardzo odważni i nikogo nie pokonał stres. Dzieci, wraz z drugą nauczycielką, Urszulą Podulką przygotowały kartki z życzeniami, które na pamiątkę otrzymał każdy z mieszkańców.

Dzięki takim inicjatywom już wśród najmłodszych buduje się otwartość na potrzeby drugiego człowieka. Dzieci uczą się empatii i wrażliwości, dlatego wyjazdy te powtarzane są cyklicznie od początku powstania Domu Opieki Caritas.

Dziękujemy za miłe powitanie w Domu Opieki przez Personel i Pensjonariuszy oraz stworzenie bardzo miłej atmosfery, dzieci na pożegnanie otrzymały „Grześki” – dziękujemy.

(up) Fot. up