NA SESJI O CENTRUM KULTURY ALTERNATYWNEJ

Minutą ciszy rozpoczęła się ostatnia (styczniowa) sesja Rady Powiatu w Środzie Śląskiej. W ten sposób radni i goście oddali hołd uczestnikom powstania styczniowego.

Starosta powiatu, zgodnie już z porządkiem obrad, przedstawił sprawozdania z wykonania uchwał rady powiatu oraz działalności zarządu w okresie między sesjami. W związku z pytaniami rozwinął temat Powiatowego Centrum Kultury Alternatywnej.

– Wybraliśmy najbardziej wszechstronną ofertę jaką złożono na nasz konkurs. Oferta miała taką nazwę i my ja stosujemy, a pod tą nazwą kryją się sale wystawiennicze, studio nagrań, sala do aerobiku, centrum konferencyjne, pracownie artystyczne. Udało się wpisać nasz projekt do aktualizowanego programu rewitalizacji Gminy Środa Śląska, a w lutym będziemy składać go do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego – odpowiadał starosta Burdzy.

Tematem głównym sesji była analiza wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w 2016 r. Przy okazji tego tematu pojawił się wniosek, aby na kolejną sesję przygotować analizę ile uczniów, w związku z reformą, trafi do szkół powiatu we wrześniu 2019 roku. Radni nie mieli pytań i uwag do sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2016 rok. Wyborcy także nie skorzystali z prawa do zadawania pytań.

Kolejnym punktem było podjęcie uchwał. Radni przyjęli ich cztery, w sprawie:

- ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie Powiatu Średzkiego,

- zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Środzie Śląskiej zbadania sposobu realizacji zadania pn. „Przebudowa publicznej drogi powiatowej nr 2058D relacji Mrozów-Wojnowice-Wilkostów”

- zmian w uchwale budżetowej Powiatu Średzkiego na rok 2017,

- wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Środzie Śląskiej.

Ośmioma głosami „za” funkcję wiceprzewodniczącego powierzono Danielowi Uszyńskiemu z Lutyni.

W interpelacjach i zapytaniach radnych pojawił się temat komunikacji zbiorowej i zawieszonych linii. Starosta powiatu zapewnił, że dostrzega problem i będziemy starał się znaleźć jednego dużego i poważnego partnera, który obejmie swoimi usługami zawieszone kursy. W punkcie „wnioski i oświadczenia” radni wnioskowali m.in. o budowę parkingu w Udaninie, wycinkę topoli wzdłuż dróg powiatowych, przeznaczenie oszczędności przetargowych na modernizację drogi w Pichorowicach. Sporą dyskusję wywołał temat monitoringu jakości powietrza i zakupu stacji pomiarowej.

W „sprawach różnych” przewodniczący rady wspomniał o obchodach Dnia Żołnierzy Wyklętych zaplanowanych na 1 marca, przypomniał też o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych.

(ers) Fot. Powiat Średzki