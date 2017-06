MIESZKAŃCY: DLACZEGO NIE MOŻEMY KORZYSTAĆ Z LEPSZEJ WODY?

Od kilku lat mieszkańcy Bukówka, Wrocisławic i Pęczkowa walczą o poprawę jakości dostarczanej im wody. Ich celem - przyłączenie do spółki Średzka Woda.

O problemie mieszkańców trzech miejscowości z terenu naszej gminy pisaliśmy już kilkukrotnie. Od lat mieszkańcy Bukówka, Pęczkowa i Wrocisławic starają się o przyłączenie ich miejscowości do spółki Średzka Woda. Jak sami mówią, obecny dostawca wody, Spółdzielnia Mieszkaniowa na Skarpie, nie dostarcza im wody dobrej jakościowo. Problem nabrał na sile po 13 listopada, kiedy na stronie sanepidu pojawił się komunikat o skażeniu wody w wodociągu Wrocisławice bakterią Coli. Wówczas przeprowadzone badania wykazały 7 jtk w 100 ml wody. Powtórne badanie przeprowadzone 22 listopada pokazało te same parametry skażenia.

- Należy pamiętać, że bakterie Coli to bakterie kałowe znajdujące się w podłożu. Wrocisławice nie mają w tej chwili kanalizacji, a szambo z osiedla zarządzanego przez spółdzielnię ma przelew do rowu przebiegającego niedaleko studni. To też o czymś świadczy. W chwili kiedy podczas badania sanepidu bakterie coli zostaną wykazane, znajdują się już w wodzie przynajmniej od kilku dni. Do mieszkańców taka informacja dochodzi najpóźniej. Przez ten czas spożywają wodę nienadającą się do spożycia - wyjaśnia Mieczysław Kudryński. - Podobnie rzecz się ma z chlorem. Podczas ostatniej awarii i czynności naprawczych, nasza woda miała ośmiokrotnie przekroczenie stężenie chloru. Taka ilość chloru w wodzie może wywoływać nie tylko poparzenia, ale także wiązać się z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi - dodaje.

Próba przyłączenia

Trzy dni po opublikowaniu przez sanepid wyniku powtórnego badania, spółka Średzka Woda za naszym pośrednictwem poinformowała mieszkańców o przełączeniu trzech wiosek do zasobów spółki.

- Uprzejmie informujemy, że 25.11.2016 r. Średzka Woda Spółka z o. o. w Środzie Śląskiej przystępuje do prac mających na celu dostawę wody z zasobów spółki - informowała wówczas spółka.

Zaledwie kilka dni przed zakończeniem prac, Spółdzielnia Mieszkaniowa Na Skarpie uniemożliwiła spółce na dokończenie przeprowadzanych prac przyłączeniowych.

- Informujemy, że w związku ze zmianą stanowiska Spółdzielni Mieszkaniowej Na Skarpie i uniemożliwieniu przez władze Spółdzielni dostawy wody przez Spółkę Średzka Woda do miejscowości Bukówek, Wrocisławice oraz Pęczków, przerwano prace na sieci. Dostawcą wody pozostaje, jak dotychczas Spółdzielnia Mieszkaniowa Na Skarpie w Ciechowie - czytaliśmy w oświadczeniu spółki.

Mieszkańcy nie kryli swojego rozczarowania i rozgoryczenia. Od tego czasu nadal korzystają, jak sami podkreślają, z gorszej jakościowo wody, borykają się z niskim ciśnieniem wody, a także kamieniem, który osadza się podczas jej gotowania.

- Dziwi nas to, że kiedy mamy już przyłącze spółki Średzka Woda i teraz jest to kwestia zakręcenia jednego, a odkręcenia drugiego zaworu, sprawa stoi w miejscu. Mieszkańcy, mówiąc delikatnie, nie są zadowoleni z jakości wody i dużej ilości kamienia. Po jednym przegotowaniu wody w nowym ciemnym czajniku, ten jest od środka biały. Co kilka miesięcy jesteśmy też zmuszeni do wymiany głowic baterii z powodu dużej ilości kamienia - opowiada pan Mieczysław.

Brak regulaminu i taryf

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków art. 19.1 i 20.1 dostawca powinien posiadać zarówno regulamin, jak i ustalone co rok taryfy opłat.

- Oba powinny być zatwierdzone przez Radę Miasta. Obu dokumentów prezes spółdzielni nie posiada. Sytuacja, w jakiej znaleźliśmy się, jako jedyni w gminie, wygląda tak, że w każdej chwili prezes w porozumieniu z radą nadzorczą może podnieść nam stawki za wodę - mówi mieszkaniec Bukówka. - W myśl ustawy każde przedsiębiorstwo, które nie realizuje prawa może zostać ukarane przez burmistrza karą do wysokości 15% obrotów. W przypadku prezesa przedsiębiorstwa może nałożyć karę do wysokości trzykrotnego wynagrodzenia. A należy mieć świadomość, że spółdzielnia nie posiada taryfikatora od lat - dodaje

Spotkanie w sprawie zmiany dostawcy wody

Nadzieja na poprawę jakości wody pojawiła się w po nowym roku. 23 stycznia, na wniosek prezesa SM na Skarpie, Ryszarda Ożoga, w Urzędzie Miejskim w Środzie Śl. odbyło się spotkanie w sprawie zmiany dostawcy wody. W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele zainteresowanych miejscowości, burmistrz Środy Śląskiej, prezes SM na Skarpie, prezes spółki Średzka Woda, jak również dyrektor PSSE i radca prawny. Podczas rozmów poruszono kwestie zarówno jakości wody, słabego ciśnienia, ale także, zdaniem mieszkańców braku woli rozbudowy przez SM sieci i wybudowania przyłączy wody nowym mieszkańcom. Jednocześnie prezes Spółdzielni na Skarpie wyraził wolę przekazania spółce wodociągu, jednak za odpowiednią opłatą. Kwestia ostatecznych warunków, na jakich spółdzielnia przekaże spółce Średzka Woda wodociąg we Wrocisławicach miała zostać ustalona podczas drugiego spotkania zaplanowanego na koniec stycznia. W tym terminie Ryszard Ożóg został również zobligowany do przedstawienia aktu własności. Jednak do dnia dzisiejszego, choć mamy już prawie połowę lutego do spotkania nie doszło. A mieszkańcy borykają się nadal z gorszą jakościowo wodą.

- Po spotkaniu burmistrza Środy Śl. z prezesami spółdzielni i spółki Średzka Woda spodziewaliśmy się, że coś drgnie. W przeciągu tygodnia od pierwszego spotkania, w którym uczestniczyli mieszkańcy i sołtysi zainteresowanych wsi, miało nastąpić kolejne, w węższym gronie. Jednak o ile wiem do spotkania nie doszło - mówi Mieczysław Kudryński.

- Mieszkańcy Bukówka są rozczarowani. Po pierwszym spotkaniu mieliśmy nadzieję, że sprawa przyłączenia naszej wsi do zasobów Średzkiej Wody jest już pewna i nareszcie nabierze tempa. Niestety - mówi Piotr Seredyński, sołtys wsi Bukówek.

Wodociąg Wrocisławice pierwotnie własnością gminy

Jak podkreśla Mieczysław Kudryński podczas spotkania poruszono również kwestię budowy wodociągu.

- Mój ojciec był wtedy sołtysem. Pamiętam zadzwonił do ojca naczelnik gminy z informacją, że istnieje możliwość pozyskania środków z Województwa na dofinansowanie budowy wodociągu, pod warunkiem powstania Społecznego Komitetu Budowy Wodociągu. Taki komitet powstał i został zarejestrowany. Środki zostały pozyskane, część z nich przekazano również z funduszu wiejskiego, z którego większość wsi kupowała maszyny rolnicze do wspólnego użytkowania - opowiada pan Mieczysław. - Stacja Uzdatniania Wody i część wodociągu we Wrocisławicach przynależała do kombinatu. Aby nie dzielić wodociągu, gmina przekazała go w użytkowanie do PGR. Kiedy te upadły prawa przejęła Agencja Nieruchomości Rolnej i tak naprawdę do końca sami nie wiemy, w jaki sposób i na jakich zasadach wodociąg trafił do Spółdzielni na Skarpie. A teraz pan Ożóg, jej prezes mówi, że wodociąg jest jego. Jest to nieetyczne. Dlaczego właściciel, który wybudował wodociąg (przyp. gmina) ma teraz za niego płacić? - dodaje mieszkaniec Bukówka.

O losy wodociągu pytamy w Agencji Nieruchomości Rolnej z siedzibą we Wrocławiu. Jak nas poinformował pracownik agencji, przekazanie wodociągu w latach 90-tych odbyło się w myśl ustawy z 19.10.1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu państwa

- Art. 44. 1. - Grunty Zasobu zabudowane obiektami infrastruktury technicznej towarzyszącej budynkom mieszkalnym wraz z innym mieniem niezbędnym do korzystania z tej infrastruktury Agencja może przekazać, w drodze umowy, nieodpłatnie na własność gminie albo spółdzielni utworzonej przez nabywców lokali określonych w art. 42 ust. 1 w celu administrowania budynkami, w których znajdują się te lokale.

Jak się dowiadujemy wodociąg został przekazany nieodpłatnie w oparciu o umowę i akt notarialny. Przekazana została zarówno działka, jak i hydrofornie. W jakiej jednak części? Trudno powiedzieć. Wszystkie dokumenty związane ze sprawą są już zarchiwizowane. Temat własności z pewnością wyjaśniłby akt notarialny, który prezes spółdzielni miał dostarczyć.

Co na to gmina?

O komentarz w sprawie zapytaliśmy również burmistrza Środy Śl.

- Spółka Średzka Woda jest gotowa do przejęcia wodociągu i podania dobrej jakości wody w ciągu 2-3 dni. Jesteśmy otwarci i gotowi do uzgodnienia z SM na Skarpie warunków przejęcia wodociągu, który jest mocno wyeksploatowany i wymagać będzie bardzo dużych nakładów inwestycyjnych ze strony gminnej spółki. Prezes SM miał dostarczyć do końca stycznia dokument wskazujący, na jakiej podstawie spółdzielnia włada wodociągiem od lat 90-tych. Niestety nic nie otrzymaliśmy od Spółdzielni do dziś. Czekamy na działania pana prezesa SM - informuje nas burmistrz Adam Ruciński.

Jakie zatem będą dalsze losy mieszkańców trzech wsi, którzy jak sami mówią, jako jedyni w gminie korzystają z gorszej jakościowo wody? Czy zatem dojdzie do końcowego spotkania prezesów i ostatecznych ustaleń?

- Nasze oczekiwania są przede wszystkim takie, że mamy nadzieję, że w końcu zostanie podjęta decyzja w naszej sprawie. Jeśli mamy możliwość korzystania z dobrej jakościowo wody, dlaczego dziś nie możemy z niej korzystać? - pyta Mieczysław Kudryński.

I z takim pytaniem czekamy na dalszy obrót spraw, o czym będziemy Państwa informować.

Iza Szczygieł, Fot. M. Szczygieł

