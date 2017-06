SZTUKA POMIANOWSKIEGO W ŚREDZKIM MUZEUM

W czwartek w średzkim muzeum odbył się wernisaż Wojciecha Pomianowskiego. Wystawę „Prace” możemy podziwiać do marca.

W czwartkowe popołudnie w średzkim muzeum odbył się wernisaż Wojciecha Pomianowskiego, artysty plastyka, grafika i muzyka. Jak sam o sobie mówi – zajmuję się wieloma rzeczami. Tworzę akwarele, projektuję opakowania, zajmuję się grafiką.

Na wystawie czasowej „Prace „ obejrzeć możemy nie tylko prace nowe, ale również te sprzed kilkunastu lat, dotąd nieprezentowane, jak cykl niesamowicie urokliwych akwarel, które jak mówi artysta, podczas wernisażu - miały swoją „światową premierę”. Jak podkreślił autor w rozmowie z nami, głównie pracuje cyklami. W ten sposób powstaje kontynuacja jednego tematu na wielu obrazach. I tak na wystawie możemy zobaczyć cykl akwarel przedstawiających pejzaże, a także między innymi cykl inspirowany muzyką, prezentowany dotychczas na czterech wystawach.

- Podczas tworzenia słucham muzyki, stąd jakiś czas temu powstał cykl „Malując jazz”. Można powiedzieć, że wszystko co robię, jest inspirowane muzyką. Muzyka tworzy pewien klimat. Wyraża ekspresję w malarstwie – opowiadał nam o roli muzyki artysta.

Czasem chce się iść konkretną ścieżką

Kiedy pytamy artystę o obraz, który jest najbliższy jego sercu, Wojciech Pomianowski z uśmiechem wyjaśnia, że wszystkie są mu bliskie i w każdym z nich wyraża część siebie.

- Zostawiamy po sobie ślad, część siebie. Trudno określić siebie, wytyczyć konkretną jedną drogę. Czasem chciałoby się iść tą jedną, ale życie wszystko koryguje – opowiada.

Zapytany o to, o czym marzy, bez zastanowienia opowiada o ciszy i spokoju, który tak jest potrzebny, by móc tworzyć.

- Każdy chce mieć trochę więcej świętego spokoju do pracy. Wtedy można spokojnie tworzyć – wyjaśnia Wojciech Pomianowski.

Jeśli jesteście ciekawi różnorodnej sztuki wrocławskiego artysty, jeśli interesuje Was sztuka przez duże S, jeśli lubicie sztukę jasną, niejednoznaczną, z pewnością warto wybrać się do Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej na wystawę „Prace” Wojciecha Pomianowskiego. A jeśli któreś z dzieł tak bardzo przypadnie Wam do gustu, że zapragniecie zabrać je do domu, jest ku temu okazja. Wszystkie obrazy prezentowane na wystawie można zakupić.

W imieniu muzeum i artysty serdecznie zapraszamy.

(isz), Fot. isz

