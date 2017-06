W NOCY SZUKAŁA POMOCY NA STACJI PALIW

W ciągu dwóch tygodni na średzkich drogach doszło do 1 wypadku i 57 kolizji. W tym czasie policjanci uczestniczyli w 343 interwencjach. Co wydarzyło się w naszym powiecie na przełomie styczna i lutego?

Bezdomna szukała pomocy

24 stycznia, po godzinie drugiej w nocy dyżurny KPP w Środzie Śl. otrzymał zgłoszenie od pracowników stacji paliw o kobiece, która jak twierdziła, jest bezdomna i potrzebuje pomocy. W trakcie rozmowy z kobietą policjanci zaproponowali jej w ramach akcji "Zima" odwiezienie do noclegowni we Wrocławiu, z czego kobieta skorzystała.

Nietrzeźwy jechał rowerem

Następnego dnia, 25 stycznia, przed godziną 12. funkcjonariusze Rewiru Dzielnicowych w Malczycach zatrzymali do kontroli rowerzystę znajdującego się pod wpływem alkoholu. Jak się okazało podczas prowadzonych czynności, 58-letni mieszkaniec gminy Kostomłoty, miał w organizmie 2,5 promila alkoholu. Po wykonaniu czynności został zwolniony.

Prowadził pojazd mimo zakazu

Tego samego dnia, tuż przed 12. w Środzie Śląskiej policjanci zatrzymali do kontroli 37-letniego kierowcę. Jak się okazało wobec kierującego zastosowano wcześniej zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów wydany przez Sąd Rejonowy w Środzie Śl.

- Pojazd zabezpieczono pomocą drogową, zaś kierującego po wykonaniu czynności zwolniono - informuje o zdarzeniu st. asp. Marta Stefanowska, oficer prasowy KPP w Środzie Śląskiej.

Szedł drogą bez odblasków

W środę, ósmego lutego, drogą pomiędzy miejscowościami Ciechów i Cesarzowice poruszał się pieszy. W toku podjętej przez policjantów interwencji ustalono, że mężczyzna nie posiada elementów odblaskowych. W związku z czynem został ukarany mandatem karnym.

Ukradł kawę wartości 120zł

W czwartek, 9 lutego po godzinie 17. dyżurny KPP w Środzie Śl. został powiadomiony o ujęciu przez pracowników ochrony sklepu mężczyzny, który ukradł kilka słoików kawy o wartości 120 zł. Mężczyzna awanturował się i był agresywny.

- Policjanci zatrzymali mężczyznę, który znajdował się pod wpływem alkoholu i doprowadzili do komendy w celu wytrzeźwienia. Przeciwko sprawcy został skierowany wniosek o ukaranie do sądu - informuje oficer prasowy KPP w Środzie Śl. informuje oficer prasowy KPP w Środzie Śl.

Policyjne statystyki...

W okresie od 23 stycznia do 9. lutego średzka policja odnotowała 343 interwencje. W tym czasie na drogach doszło do jednego wypadku i 57 kolizji. Średzcy policjanci ujęli 11 osób na gorącym uczynku i trzy osoby poszukiwane. W okresie dwóch tygodni policjanci ujęli pięciu nietrzeźwych kierowców i 13 osób do wytrzeźwienia.