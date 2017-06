ZROBIŁ WYSYPISKO ŚMIECI W SWOIM MIESZKANIU W ŚRODZIE ŚL.

Butelki, papiery, kartony, zgromadzone w mieszkaniu śmieci stanowiące praktycznie 3/4 powierzchni zajmowanego mieszkania. Tak wygląda przestrzeń, w której mieszka jeden z lokatorów w Środzie Śląskiej.

Kilka miesięcy temu poruszaliśmy na naszych łamach sprawę jednego z mieszkańców Środy Śl., który w swoim mieszkaniu i wokół niego zgromadził śmieci, określając je mianem "skarbów". Podobne zgłoszenia dotyczące jednego z lokatorów budynku przy ulicy Daszyńskiego wpłynęły w ostatnim czasie do Straży Miejskiej w Środzie Śląskiej. W odpowiedzi na skargi okolicznych mieszkańców, 3 lutego komendant Straży Miejskiej w Środzie Śl., Gustaw Dobosz wraz z kierownikiem WSL, Mirosławem Baranieckim udali się na kontrolę wskazanego w zgłoszeniach mieszkania.

- Kontrola polegała na sprawdzeniu czystości i porządku w zajmowanym przez mężczyznę mieszkaniu, jak również na terenie przylegającym do użytkowanego lokalu mieszkalnego - informuje o interwencji Gustaw Dobosz.

Pomieszczenia pełne śmieci

Podczas kontroli ustalono, że większość zajmowanego przez mężczyznę mieszkania stanowią nagromadzane przez niego śmieci - butelki, stare ubrania, popiół, papiery, a także różne opakowania. Z kolei przed lokalem znajdowały się m.in. składowane stare meble, a także sprzęt AGD. Jak informuje straż miejska - w sprawie mężczyzny do sądu zostanie wystosowany wniosek za nieutrzymywanie czystości w obrębie nieruchomości, jak również za składowanie śmieci w sposób nieprawidłowy, czym naraził okolicznych mieszkańców na utratę zdrowia.

W wyniku kontroli mężczyzna został zobowiązany do uprzątnięcia terenu wokół zajmowanego lokalu w terminie do 3 lutego, a także zajmowanych pomieszczeń w terminie do 9 lutego. Najemcę poinformowano również, że w przypadku niezastosowania się do wyznaczonych terminów Urząd Miejski w Środzie Śl. wystosuje do sądu wniosek o jego eksmisję.

(isz), Fot. SM w Środzie Śl.