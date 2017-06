PONAD 3 MILIONY ZŁOYCH W DOTACJACH OD LGD

Pod koniec lutego Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich ogłosi pierwsze nabory o środki pomocowe z Leadera.

Jako pierwsze ruszą konkursy na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej. Dla przedsiębiorczych „do wzięcia” niemal 2,7 miliona złotych.

O dotacje będą mogli się ubiegać mieszkańcy, firmy i podmioty z obszaru Krainy Łęgów Odrzańskich. 24 lutego zostanie ogłoszonych 6 naborów na podejmowanie i rozwijanie działalności w ramach trzech przedsięwzięć określonych w lokalnej strategii rozwoju – pula dostępnych środków to 990 tys. zł na premie na założenie własnej firmy oraz 1,7 mln złotych na dotacje służące rozwojowi istniejących firm.

Same nabory rozpoczną się 13 marca, przy czym zainteresowani podjęciem działalności gospodarczej będą mieli czas do 27 marca na złożenie wniosku, natomiast przedsiębiorcy na rozwój firm do 03 kwietnia. LGD planuje udzielenie 15 dotacji ( w wysokości 50, 60 i 100 tys. zł) na założenie własnego biznesu i 5-6 na rozwój istniejących firm – tu dotacja może sięgać nawet 300 tys. zł z dofinansowaniem do 70% wszystkich kosztów. Udzielane dotacje są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W marcu natomiast zostaną ogłoszone nabory na działania związane z edukacją regionalną, renowacją zabytków z nadaniem im funkcji turystycznych, a także na wspieranie współpracy między podmiotami gospodarczymi oraz nabór na rozwój rynków zbytu (z wyłączeniem targowisk. Alokacja na te nabory wyniesie pół miliona złotych.

Szczegółowe informacje, także o organizowanych przez LGD szkoleniach, dostępne są na www.lgdodra.pl

(jt)