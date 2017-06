WALENTYNKOWE WSPOMNIENIA CZYTELNIKÓW - NAGRODY CZEKAJĄ

Walentynki to wyjątkowy dzień pełen miłych doznań i prezentów. Jeśli i Ty podzielisz się swoimi walentynkowymi wspomnieniami, otrzymasz od nas niespodziankę.

Wystarczy, że prześlesz zdjęcie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W treści maila prosimy podać imię i nazwisko autora zdjęcia oraz nazwę miejscowości, w której mieszka - czekamy do soboty 18 lutego (do północy).

Nagrody-niespodzianki otrzymają autorzy tylko opublikowanych zdjęć.



Pierwsze osoby, które otrzymają prezent to:

Ania Pawłowska i Kamil Hawryluk z miejscowości Święte

oraz Anna Szwagulińska ze Środy Śl.

- Dziś prześliczny i wyjątkowy bukiet czerwonych róż dotarł do mnie kurierem. Przekochany mój Walenty i niezwykła i niespodziewana niespodzianka. Pozdrawiam Was gorąco - napisała do nas 14 lutego Pani Anna.

Dziękujemy, gratulujemy i czekamy na kolejne Wasze wspomnienia :-)

(red.)