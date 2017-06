TO DOPIERO POCZĄTEK "WOJNY" NA RYNKU TRANSFEROWYM?

Poza meczami kontrolnymi sporo dzieje się także na piłkarskim rynku transferowym. Zespoły szukają wzmocnień żeby powalczyć o upragniony cel.

A takim jest na pewno awans do wyższej klasy rozgrywkowej lub powalczyć o utrzymanie w danej klasie rozgrywkowej.



Najaktywniejsza i najbardziej konkretna na rynku na razie jest Pogoń Miękinia, która zatrudniła klasowego trenera Zbigniewa Antosiewicza. Był on ostatnio związany z Prochowiczanką Prochowice. Pogoń dokonała także wzmocnień w polu - do zespołu dołączył młody i bardzo zdolny Gabriel Wiktorowski były zawodnik Polonii Środa śląska, który przez ostatnie półrocze występował w IV ligowym MKP Wołów.

Spore wzmocnienie nastąpi także w bramce Pogoni, gdzie między słupki stanie Krzysztof Dziwer występujący ostatnio w Piaście Żmigród, a swego czasu zawodnik ten był na testach w takich klubach jak TSG 1899 HOFFENHEIM - Bundesliga oraz CRYSTAL PALACE-Premiership! Z takimi wzmocnieniami klub z Miękini jest zdecydowanym faworytem do awansu do klasy A.



Nie próżnuje też Orzeł Bukówek, który także ostrzy sobie zęby na awans do klasy A. Orły jak na razie pozyskały obrońcę Piotra Birka, który występował ostatnio w IV-ligowej Orli Wąsosz oraz obrońcę Piotra Kurasia z LKS Ciechów.

Z nowym trenerem do rundy wiosennej przystąpią zawodnicy LKS Ciechow -dotychczasowego trenera Tomasza Nadbrzeskiego zastąpił Paweł Jankowski, który prowadził do tej pory B-klasowy White-Bat Czerńczyce. Do LKS-u prawdopodobnie "z wypożyczenia" wróci Mateusz Wira, który ubiegłą rundę spędził w Pogoni Jastrzębce.

Bardzo prawdopodobny jest powrót Pawła Kozłowskiego do MKS Kostomłoty. Popularny Kola ostatnie pół roku spędził w Polonii Środa Śląska, ale ostatecznie nie zagrzał tam miejsca.

Zjednoczeni Szczepanów zainteresowani są Patrykiem Kowalskim z Polonii Środa Śląska. Z Polonią trenuje i rozgrywa sparingi Krystian Kaproń, który jest zawodnikiem Odry Malczyce.

Do koncha okienka transferowego pozostał jeszcze ponad miesiąc, a lokalne kluby już pozyskują atrakcyjnych zawodników. Miejmy nadzieję, że to dopiero początek "wojny" na rynku transferowym i będziemy jeszcze świadkami atrakcyjnych transferów w naszej lokalnej piłce, co na pewno podniesie jakość i poziom w naszych ligach.

Warto wspomnieć, że B-klasowy Orzeł Bukówek, w nocy z czwartku na piątek, wyjechał na obóz do zakopanego! Orły będą tam przebywać do niedzieli i mają zaplanowany sparing na miejscu z LKS Szaflary z ligi okręgowej.

W czwartek 16.02 mecz kontrolny w Legnicy rozegrali zawodnicy MKS Kostomłoty, którzy zmierzyli się z miejscowym Konfeksem występującym w klasie okręgowej. Spotkanie zakończyło się wynikiem 1-1, a bramkę dla MKS strzelił z rzutu wolnego Paweł Kozłowski.

(az) Fot. KS Pogoń Miękinia