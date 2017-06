TAK OBCHODZONO DZIEŃ KOTA W ŚREDZKIM PRZEDSZKOLU

Koty jako sprytne i miłe zwierzaki z pewnością zasługują na swój dzień. Dzień Kota w przedszkolu w Środzie Śląskiej był pełen radości i dobrej zabawy.

Ile kot ma wąsów i jak się one nazywają? Czy koty widzą tylko w dzień, czy może też w nocy? - Tego i wielu innych interesujących ciekawostek na temat tych zwierząt dowiedziały się 4-latki „Misie” z Przedszkola Publicznego nr 1 w Środzie Śląskiej w piątek 17 lutego, kiedy to już po raz drugi obchodziły nietypowe święto „Światowy Dzień Kota”.

Tego dnia wszystkie przedszkolaki mogły poczuć się jak małe kotki, upodabniając się do swoich czworonożnych przyjaciół – na buźkach miały domalowane śliczne czarne noski i wąsiki, a na ich głowach pojawiły się opaski z kocimi uszkami.

Spotkanie rozpoczęło się wspólną zabawą, przy znanej wszystkim piosence „Uciekaj myszko do dziury”, a następnie wszystkie "Misie" wraz z pluszowymi kociakami – Filemonem i Bonifacym wyruszyły do kociej krainy Kocimiaukoci, w której to w rzekach zamiast wody płynie mleko, a na łąkach rosną kitty caty. Ale te kotki mają tam dobrze, gdyby tak u nas zamiast kwiatków rosły cukierki … - można było usłyszeć od rozmarzonych dzieci.

Od gości - Filemona i Bonifacego dzieci dowiedziały się, jakie naprawdę są koty, co lubią jeść, jakie są ich ulubione zabawy oraz zapoznały się ze sposobem pielęgnacji tych milusińskich zwierzątek. Przedszkolaki z zainteresowaniem oglądały ilustracje różnych ras kotów, nadając im imiona, rozwiązywały „kocie” zagadki i rozpoznawały, z jakiej bajki uciekli znani wszystkim koci bohaterowie.

Bawiły się również przy piosence o kotku Stasiu i aktywnie uczestniczyły w zabawie w formie opowieści ruchowej – miaucząc, mrucząc, robiąc koci grzbiet, i wspinając się. Nie mogło zabraknąć również pysznego mleczka, które wszystkie dzieci z chęcią wypiły, a na zakończenie "Misie" wykonały pracę plastyczną – gazetowe kotki.

Podczas tych wesołych zabaw i zajęć nie zapomnieliśmy, że jednym z celów tego dnia było podkreślenie znaczenia kotów w życiu człowieka oraz zwrócenie uwagi i uwrażliwienie dzieci na trudny los porzuconych i bezdomnych zwierząt.

(mcz) Fot. mcz

