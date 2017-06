NAJPIERW ZAPALIŁ SIĘ SAMOCHÓD - PÓŹNIEJ BYŁ WYPADEK

W piątek około godziny 15.00, na autostradzie A4 w pobliżu węzła Kostomłoty, najpierw doszło do pożaru samochodu, później zderzyło się 5 pojazdów.

Do zdarzenia doszło przed godz. 15. Jak informuje Gazeta Wrocławska, najpierw zapalił się samochód i utworzył się korek, co mogło być jedną z przyczyn późniejszego wypadku. Dwa kilometry dalej od miejsca, w którym doszło do pożaru, zderzyło się 5 samochodów. Ranne zostały 4 osoby. Autostrada w kierunku Wrocławia była całkowicie zablokowana, później ruch odbywał się jednym pasem. Utrudnienia trwały do godz. 17.30.

(rol.) Fot. OSP Ujazd G. (zdj. ilustracyjne)