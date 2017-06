RUNNER'S WORLD SUPER BIEG. TRZY ULICZNE BIEGI NA POCZĄTEK

Choć cykl RWSB to przede wszystkim biegi górskie i zdążyliśmy się przyzwyczaić do takiej właśnie rywalizacji w ramach tego cyklu, to nie zapominajmy o biegach, które otwierają wiosenny biegowy kalendarz i które odbędą się właśnie na ulicy.

Zarówno bieg w Miękini, jak i Zdzieszowicach oraz Jeleniej Górze to imprezy w sam raz dla biegaczy, którzy chcą sprawdzić swoją formę po zimie i wejść w startowy wiosenny rytm.

Na wszystkich wymienionych biegach czeka atestowana trasa półmaratonu oraz bieg na dystansie 10 km.

To będzie już druga edycja biegów w Miękini i Zdzieszowicach, które dzielnie budują swoją biegową markę w opozycji do dużych biegów i wielkich miast. Z założenia różnic jest więc sporo: malownicze trasy, jedna pętla, bieg przez kilka miejscowości, kameralna atmosfera i możliwość zdobywania punktów do klasyfikacji generalnej w biegowym cyklu.

Poza tym bliskość dużych ośrodków miejskich i łatwa dostępność tych miejsc powoduje, że naprawdę warto dwa kwietniowe weekendy zarezerwować właśnie na te imprezy i wraz z innymi biegaczami pobiec wśród zielonych łąk i lasów.

II Półmaraton Miękinia odbędzie się już 9 kwietnia, a II Półmaraton Zdzieszowice 23 kwietnia.

V Półmaraton Jeleniogórski w tym roku pobiegnie 1 maja i znów będzie to prawdziwy „bieg z widokiem na góry”. Jedna duża pętla, trasa poprowadzona u stóp ośnieżonych Karkonoszy, start i meta bezpośrednio przy Parku Zdrojowym w Cieplicach – Zdroju – uzdrowiskowej części miasta.

Wszystkie te trzy biegi rozpoczynają też wspólną klasyfikację do cyklu Runner's World Super Bieg – choć oczywiście są to po prostu niezależne, lokalne biegi, wciągnięte do wspólnej klasyfikacji przez jednego organizatora.

A jak niewiele potrzeba aby znaleźć się na podium klasyfikacji generalnej i z jak wieloma nagrodami można z finałowego biegu serii wyjechać, niech zaświadczą Ci, którzy w ubiegłym roku spróbowali i dotrwali do 4F Świeradów RUN – ostatniego biegu RWSB 2016.

Szczegóły i zapisy na stronie http://superbieg.pl

Opłata startowa wynosi tylko 50 PLN. Opłata wzrasta do 70 PLN na 10 dni przed każdym biegiem. Doliczmy do tego 10 PLN za numer startowy, który posłuży nam także w pozostałych biegach cyklu. Z tym samym numerem przyjeżdżamy na wszystkie biegi biegi RWSB!

Wszystkie biegi startują o godz. 11:00.

Trzy pierwsze biegi z kalendarza RWSB:

II Półmaraton Miękinia i II Dziesiątka Miękinia – 9 kwietnia 2017

II Półmaraton Zdzieszowice i II Zdzieszowicka Dziesiątka – 23 kwietnia 2017

V Półmaraton Jeleniogórski i V Jeleniogórska 10 – 1 maja 2917