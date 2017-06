OŚWIATOWA SESJA NADZWYCZAJNA RADY MIEJSKIEJ

Tematy związane z gminną oświatą zdominowały nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej zwołaną na 15 lutego br.

Radni glosowali nad zmianami statutu Żłobka Publicznego w Środzie Śląskiej, w celu aktualizacji zapisów w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku i maksymalnej opłaty za wyżywienie.



Kolejna z uchwał dotyczyła decyzji rady co do zamiaru likwidacji z końcem bieżącego roku szkolnego średzkiego przedszkola nr 2 przy al. Konstytucji 3 Maja. Co ważne, wychowankom placówki zapewni się kontynuację wychowania przedszkolnego w przedszkolu przy ul. Strzeleckiej. Kolejnym krokiem w tej sprawie będzie głosowanie nad ostateczną uchwałą o likwidacji przedszkola. Na tym etapie zamiar likwidacji zaakceptowały oświatowe związki zawodowe: ZNP i FZW.



Rządowa reforma oświaty i decyzja o likwidacji gimnazjów stały się przyczynkiem do kolejnej uchwały. Ta dotyczyła projektu dostosowania sieci gminnych szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Zgodnie z przyjętymi zmianami w trzech miejscowościach: Ciechowie, Rakoszycach i Szczepanowie Zespoły Szkół zostaną przekształcone w szkoły podstawowe. W Środzie Śląskiej gimnazjum zostanie przekształcone i przyłączone do szkoły podstawowej, a placówka ta będzie funkcjonować w obu obiektach.

Przyjęto także plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek prowadzonych przez Gminę na bieżący rok.

Część obrad poświęcono projektowi uchwały dotyczącej zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Do tego tematu władze Gminy podeszły kompleksowo, ponieważ przez 14 lat, które minęły od ostatniej zmiany, plan uległ dezaktualizacji. Na obszarze objętym planem przewidziano przeznaczenie terenów zgodne z aktualnymi potrzebami gminy i jej mieszkańców, a więc m.in. na jedno- i wielorodzinną zabudowę mieszkaniową, czy zabudowę usługową. Tereny pod budownictwo wielomieszkaniowe wyznaczono m.in. na Winnej Górze, gdzie w perspektywie kolejnych lat mogą powstać mieszkania nawet dla tysięcy osób. Plan uwzględnia m.in. wymagania ładu przestrzennego, walory architektoniczne i krajobrazowe, czy wymagania ochrony środowiska.



Protokół z obrad będzie dostępny po zatwierdzeniu go przez Radę Miejską.

(um) Fot. Wiktor Kalita