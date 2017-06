WSPARCIE DLA UCZNIÓW Z GMINY KOSTOMŁOTY

Gmina Kostomłoty realizuje projekt edukacyjno-doradczy dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum pod nazwą "Moją przyszłość zaczynam już dzisiaj".

Projekt, którego realizacja rozpoczęła się 1. października 2016 roku obejmuje wsparciem edukacyjno-doradczym 92 uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach i Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Kostomłotach.

Założonym rezultatem działań jest zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości działań edukacyjnych, które ma doprowadzić do podniesienia kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, j. obcych (w gimnazjum), TIK, a także do właściwych postaw i zachowań emocjonalnych uczestników projektu, co będzie miało przełożenie na ich przyszły sukces na rynku pracy.

Wsparcie obejmuje uczennice i uczniów uzdolnionych, a także mających trudności w spełnianiu wymagań podstawy programowej i w kontrolowaniu emocji. Rozwój kompetencji adekwatnych do potrzeb rynku pracy będzie także rezultatem doradztwa edukacyjno-zawodowego dla wszystkich uczestników oraz zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów z trudnościami. Podniesieniu kompetencji kluczowych sprzyjać będzie wykorzystanie wypracowanego przez partnera - instytucję szkoleniową POINT Sp. z o.o. w ramach innowacyjnego projektu dofinansowanego ze środków UE portalu do doradztwa edukacyjno-zawodowego (www.eipd.pl), a także kontakt młodzieży z praktycznym wykorzystaniem wiedzy (wycieczki edukacyjne do Centrum Kopernik, Humanitarium, Hydropolis, Planetarium w Chorzowie).

Duże znaczenie dla wzrostu kompetencji TIK uczestników projektu ze szkoły podstawowej będzie miało wyposażenie pracowni komputerowej w nowy sprzęt. Potrzeba wsparcia dla obu placówek wynika z diagnoz obszarów deficytowych kompetencji kluczowych i przyczyn osiągania przez uczniów szkół objętych wsparciem wyników słabszych niż średnia wojewódzka, a także z analizy możliwości dalszego wykorzystania przestarzałej bazy TIK. Zakończenie projektu nastąpi 30 czerwca 2017 roku.

(gk) Fot. Gmina Kostomłoty

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego – działanie 10.2.1