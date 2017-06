STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNA WIEŚ ZAPOWIADA KOLEJNĄ PIKIETĘ

Podczas wczorajszego zebrania, członkowie Stowarzyszenia Ekologiczna Wieś podjęli decyzję o kolejnej pikiecie. Jak informują na swojej stronie, już niebawem poznamy termin i formę przygotowanego protestu.

Od zeszłego roku trwają prace przy ulicy Wiejskiej, gdzie powstaje osiedle budynków socjalnych. Do końca września zaplanowano zakończenie I etapu inwestycji. W tym czasie do użytku przekazanych zostanie 36 mieszkań. Docelowo będzie ich 76. Według projektu, każde z mieszkań zaopatrzone będzie we własne źródło ogrzewania, a tym samym i własny komin. Wobec takiemu rozwiązaniu sprzeciwiają się między innymi członkowie Stowarzyszenia Ekologiczna Wieś.

- Sprzeciwiajmy się budowie 76 kominów na osiedlu socjalnym jak i budowie kominów zakładu serwisowania silników lotniczych w obrębie Święte i Juszczyn. Nie pozwólmy na budowę tylu emitorów w naszym sąsiedztwie! - informują na swojej stronie. - Jeszcze jest czas na zmianę źródeł grzewczych osiedla socjalnego!! Burmistrz może nadal wydać decyzję negatywną dla spółki XEOS. Sprawmy, aby zaczął słuchać NAS, mieszkańców gminy!!! - dodają.

Jak zapewniają, niebawem poznamy formę i termin protestu organizowanego przeciwko obu inwestycjom, o czym Państwa poinformujemy. LUCJAN KLIM: "NIE MOGĘ BYĆ OBOJĘTNY I DALEJ STAĆ Z BOKU"

(isz), Fot. isz