WCIĄŻ BRAKUJE KRWI. CORAZ MNIEJ KRWIODAWCÓW

Z roku na rok maleje grupa honorowych dawców krwi. Również i w naszym mieście utrzymuje się tendencja spadkowa. Niska liczba krwiodawców sprawia, że w bankach krwi zaczyna jej brakować.

Stale zmniejsza się liczba krwiodawców, a co za tym idzie zmniejsza się ilość krwi, jaką dysponuje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

- W tej chwili najbardziej potrzebna jest krew grup Rh ujemnych: 0 Rh-, A Rh- oraz grupa O Rh+, A Rh+ - alarmuje organizacja.

Kwestia zmniejszającej się liczby krwiodawców ma również miejsce w naszym powiecie. Jak pokazują dane w 2015 roku łącznie 290 tys. litrów krwi oddało 779 krwiodawców. Rok później, w 2016 roku ich liczba spadła do 719. W tym czasie zebrano już tylko 168 tys. litrów. W związku ze stale spadającą liczbą krwiodawców na terenie powiatu średzkiego, pobór krwi będzie przeprowadzany przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i średzki oddział PCK przy współpracy z gminą Środa Ślaska.

- Mamy bardzo duże plany, pomysły i bardzo dużo pracy przed nami - mówi Adrianna Franc z-ca kierownika działu metodyczno-organizacyjnego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Prelekcje w szkołach

Jak mówi Adrianna Franc problem malejącej liczby krwiodawców w dużej mierze może wynikać z dużej ilości honorowych dawców krwi, którzy osiągnęli wiek "emerytalny", czyli ukończyli 65 lat. Wciąż niski odsetek osób oddających krew stanowi młodzież powyżej osiemnastego roku życia i to w nich Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa pokłada nadzieje.

- Świadomość tej grupy docelowej potencjalnych krwiodawców jest niewielka. Stąd po feriach rozpoczniemy cykl prelekcji przeprowadzanych w szkołach ponadgimnazjalnych zachęcając młodych ludzi do przyłączenia się do naszej akcji - dodaje.

Prelekcje i akcje propagujące ideę honorowego krwiodawstwa zaplanowano również w większych zakładach pracy na terenie naszego powiatu.

Łączone pobory

W planach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa są również pobory łączone. Co to oznacza dla krwiodawców? W ciągu jednego dnia pobory odbędą się w dwóch gminach - np. w Miękini i Malczycach, w drugim terminie w Kostomłotach i Udaninie.

Jak podkreśla z-ca kierownika, połączone pobory mają na celu możliwość dotarcia z poborem do mieszkańców wszystkich gmin z terenu naszego powiatu.

- Nie chcemy likwidować punktu poboru krwi i tym samym blokować drogę krwiodawcom. Jeśli jednak frekwencja będzie nadal niska, będziemy zmuszeni zlikwidować pobór na terenie powiatu średzkiego - wyjaśnia Adrianna Franc.

Oddajesz krew - pomagasz i zyskujesz

Niewielu z nas zdaje sobie sprawę, że z jednej porcji krwi pobranej od krwiodawcy wytwarzane są aż trzy czynniki:

- krwinki czerwone (ich żywotność wynosi do 42 dni),

- osocze (mrożone, ważne przez okres trzech lat)

- płytki (ważne tylko przez okres od pięciu do siedmiu dni).

I to właśnie płytki tak bardzo potrzebne są niejednokrotnie maluchom przebywającym w klinikach onkologicznych. A z racji, że ich ważność jest bardzo krótka, na bieżąco musi być uzupełniany ich stan. Jeśli zatem zdecydujesz się na oddanie krwi, ratujesz życie nie jednej, a trzem osobom. Co ważne, przy tym sporo zyskujesz. Nie tylko satysfakcję z dobrego uczynku i pomocy bliźnim, ale także wymierne korzyści.

W tej chwili każdy krwiodawca po pobraniu krwi otrzymuje osiem czekolad, batonik i soczek. Jak podkreśla Adrianna Franc, dla krwiodawców przygotowano również program lojalnościom pay back. Po każdorazowym oddaniu krwi konto krwiodawcy wzbogacane jest o kolejne punkty, które następnie może przeznaczyć na drobne upominki. A tych jest sporo.

Kto może zostać krwiodawcą?

Jeśli jesteś osobą zdrową, ważysz powyżej 50kg i masz co najmniej osiemnaście lat, ale nie przekroczyłeś 65 roku życia, jesteś idealnym kandydatem na krwiodawcę.

- Osoby zgłaszające się do punktu poboru krwi powinny w ciągu 24 godzin poprzedzających pobór wypić co najmniej 1,5 litra wody. Co ważne należy być wypoczętym, wyspanym i koniecznie po lekkostrawnym śniadaniu – wyjaśnia kobieta.

Jak podkreśla koordynatorka, to bardzo ważne, aby pamiętać o lekkich posiłkach, ponieważ spożycie zbyt tłustych potraw sprawi, że krew będzie zbyt tłusta, a tym samym niemożliwym będzie wyodrębnienie trzech tak ważnych składników - krwinek czerwonych, osocza i płytek krwi.

Co ważne, udział w poborze krwi będzie możliwym jedynie po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem, numerem PESEL oraz adresem.

Gdzie można oddać krew?

Krew można oddawać codziennie w RCKiK we Wrocławiu przy ul. Czerwonego Krzyża, w oddziałach terenowych w Legnicy, Lubinie, Głogowie oraz na akcjach wyjazdowych.

W przypadku powiatu średzkiego następny pobór krwi odbędzie się tradycyjnie w pierwszy wtorek miesiąca, czyli 7 marca. W tym dniu na każdą kobietę, która zdecyduje się wspomóc akcję czeka pluszowa niespodzianka.

Już dziś warto zatem w kalendarzu zaznaczyć dzień 7 marca, kiedy w średzkim domu kultury w godzinach od 8 do 11.30 przeprowadzona będzie kolejna zbiórka krwi. Dla nas to niewielki wysiłek, a może uratować komuś życie.

W imieniu organizatorów zapraszamy.

Iza Szczygieł, Fot. mpr