WAGO REKRUTUJE DO FABRYKI WE WRÓBLOWICACH

W lutym rozpoczęła się rekrutacja do nowo budowanej fabryki WAGO we Wróblowicach. Otwarcie zakładu planowane jest na przełomie września i października 2017 roku.

Już teraz firma poszukuje ponad 200 pracowników na stanowiska montażystów, magazynierów, techników produkcji automatycznej oraz operatorów automatów i maszyn. Nowo zatrudnione osoby będą pracować w dwóch klimatyzowanych halach o łącznej wielkości ok. 12 tys. m kw., gdzie będą produkowane podzespoły i elementy dla całej grupy WAGO.

Pracownicy mogą liczyć na szkolenia rozwojowe, a także bogaty pakiet socjalny, który uwzględnia możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenia grupowego czy programu sportowego Benefit. Firma zapewnia dostęp do kantyny oraz możliwość udziału w akcjach pracowniczych jak Sportowe czy Rowerowe WAGO, gdzie dla uczestników dojeżdżających do pracy na rowerze czekają np. darmowe posiłki lub firmowe gadżety.

W ramach procesu rekrutacji i zatrudnienia WAGO zapewnia przeszkolenie z wykonywanych obowiązków w głównym zakładzie we Wrocławiu. Dla mieszkańców gminy Miękina firma zapewnia darmowy transport do zakładu przy ul. Pięknej na okres przygotowania do pracy.

WAGO stale współpracuje z lokalnymi władzami, ustalając kwestie działania obecnej sieci komunikacji. - Mieszkańcy gminy potrzebują przyszłościowych miejsc pracy, dlatego cieszę się, że już wkrótce wzrośnie u nas aktywność zawodowa dzięki tej nowej inwestycji. Postaramy się dostosować linie autobusowe do zmian w zakładzie, żeby dojazd był jak najbardziej wygodny - komentuje Jan Marian Grzegorczyn, wójt gminy Miękinia, na terenie której powstaje nowa fabryka.

Więcej informacji o aktualnych ofertach pracy w nowym zakładzie WAGO we Wróblowicach: www.wago.pl/praca

Budowany obiekt będzie już drugą fabryką niemieckiego koncernu w Polsce oraz dziesiątym zakładem produkcyjnym WAGO na świecie. Nowa inwestycja zwiększy powierzchnię produkcyjną do 21 tys. m kw., co pozwoli odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie na urządzenia i sterowniki oraz elementy dla elektrotechniki i elektryki.

– Zakład we Wróblowicach jest zabezpieczeniem dalszego rozwoju WAGO w Polsce, jako że nasza pierwsza fabryka we Wrocławiu przy ulicy Pięknej już działa na najwyższych obrotach, dostarczając produkty na cały świat – wyjaśnia Michał Kownacki, dyrektor generalny WAGO ELWAG.

WAGO ELWAG jest częścią międzynarodowego koncernu WAGO, który na rynku polskim jest obecny od 1992 roku. Firma od ponad 50 lat zajmuje się produkcją i dostarczaniem nowatorskich rozwiązań dla przemysłu, techniki procesowej i automatyki. W swojej ofercie posiada systemy złączek, komponenty automatyki, moduły interfejsowe oraz oprogramowanie do projektowania, konfigurowania i obsługi urządzeń operatorskich, węzłów i sterowników. Polska siedziba firmy znajduje się we Wrocławiu i zatrudnia obecnie ok. 700 osób.

Więcej informacji: www.wago.pl

(ms) Fot. WAGO ELWAG