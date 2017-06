CZYTELNICZKA: "ŻENUJĄCA SYTUACJA. KTO ODPOWIADA?"

W Środzie Śl. mamy nowy dworzec autobusowy i wyremontowane perony, z których odjeżdżają autobusy. Jednak pasażerowie korzystający z busów zmuszeni byli oczekiwać na transport na placu zlokalizowanym z tyłu „Handlowca”.

Busy i autobusy. Każdy z nich odjeżdża z innego przystanku w Środzie Śląskiej. O ile pasażerowie poruszający się autobusami do dyspozycji mają wyremontowaną i ciepłą poczekalnię, o tyle pasażerowie busów na przyjazd transportu oczekiwali na oddalonym o około 150 metrów placu za „Handlowcem”. W tej sprawie, tuż przed zmianą sytuacji, otrzymaliśmy list od naszej czytelniczki.

- Może uda się Redakcji dowiedzieć, dlaczego mieszkańcy podróżujący komunikacją muszą biegać od przystanków, z których odjeżdżają BUSy do przystanku PKS w sytuacjach, kiedy jeden z przewoźników zawiedzie, a nie jest to takie rzadkie? - pisała do nas pani Ewa. - Czy cała komunikacja nie może mieć jednego centralnego miejsca w naszym mieście? Taką ładną poczekalnię wybudowano, a ludzie stoją i marzną pod wiatą czekając na busa. Żenująca sytuacja. Kto za to odpowiada? Czy mieszkańcy jeszcze kogoś obchodzą w tym mieście? - pytała mieszkanka.

Perony własnością spółki Polbus

Jak się okazuje, oba perony autobusowe zlokalizowane przy gminnym dworcu są własnością spółki Polbus. Z kolei teren, z którego aktualnie odjeżdżają busy i autobusy przewoźników prywatnych, jest pod zarządem Spółki „Handlowiec”.

- Gmina Środa Śląska od maja 2015 roku prowadziła rozmowy ze Prezesem spółki Polbus dotyczące możliwości udostępnienia peronów autobusowych przy średzkim dworcu dla przewoźników prywatnych, co byłoby bardzo korzystne dla pasażerów oraz znacząco poprawiłoby bezpieczeństwo ruchu drogowego przy wyjeździe z terenu przy “Handlowcu” – informuje Marta Wilczyńska, asystentka burmistrza Środy Śl. - Wówczas, w 2015 roku, nie doszło do trójstronnego porozumienia między Polbusem, gminą i przewoźnikami prywatnymi. Ci ostatni obawiali się długoterminowych warunków korzystania z peronów na zasadzie umowy bezpośrednio z Polbusem i związanego z tym ryzyka ekonomicznego, a także prawnego - wyjaśnia.

We wrześniu 2016 r. burmistrz Adam Ruciński doprowadził jednak do podpisania umowy dzierżawy jednego z peronów przez Polbus na rzecz gminy na okres 10 lat, tak aby gmina mogła udostępnić ten peron przewoźnikom prywatnym, a także by służył planowanej przez magistrat gminnej komunikacji autobusowej.

- Umowa została podpisana 5. września 2016 r. Niestety, po 24 dniach od podpisania umowy dzierżawy tj. 29. września, prezes Polbusu Krzysztof Balawejder, w sposób jednostronny i niespodziewany wypowiedział gminie umowę dzierżawy – mówi Marta Wilczyńska.

Zdaniem asystentki burmistrza w chwili obecnej obowiązuje roczny okres wypowiedzenia umowy, w związku z czym do końca września tego roku gmina dzierżawi jeden z peronów. - Gmina Środa Śląska płaci co miesiąc czynsz dzierżawny Polbusowi za ten peron – wyjaśnia.

Gmina udostępniła peron przewoźnikom prywatnym. Kilku z nich jest zainteresowanych współpracą z gminą w zakresie odjazdów z peronu przy dworcu autobusowym.

Busy z dworcowego peronu

Jak się dowiedzieliśmy podczas rozmowy z przewoźnikiem obsługującym trasę Środa Śląska - Malczyce już od 1. lutego busy zamiast z placu przy „Handlowcu”, odjeżdżają z dzierżawionego przez gminę peronu. Wszystko po to, by pasażerowie, zamiast w wiacie przystankowej, mogli oczekiwać na przyjazd busa w komforcie i cieple.

(isz) Fot. isz