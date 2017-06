CZY ZABRAKNIE WODY NA TERENIE GMINY ŚRODA ŚLĄSKA?

Naukowcy na całym świecie alarmują o zmniejszających się systematycznie zasobach wody. Jak mówią, w przeciągu kilkudziesięciu lat może jej zabraknąć. Jak wygląda sytuacja na terenie naszej gminy?

Postanowiliśmy to sprawdzić.

Na rozmowę na temat zasobów wody, sposobów na jej oszczędzanie, a także wysokość opłat za wodę, jakie przyjdzie płacić mieszkańcom, umówiliśmy się z prezesem spółki Średzka Woda, Antonim Biszczakiem.

Jaką ilość wody mamy w gminie Środa Śląska i na jak długo nam starczy?

Generalnie jako spółka musimy dbać o to, żeby dostarczać mieszkańcom wodę ilościowo i jakościowo. I pod tym względem nasze działania są dwutorowe: aby woda spełniała wszystkie wymogi, ale również, aby występowała w wystarczającej ilości. Ogólnie mówiąc o sytuacji wody w Polsce należy zaznaczyć, że w naszym kraju wody jest mniej niż na Saharze. Jesteśmy jednym z krajów, w którym zasób wód jest mały, stąd o stan wody należy dbać. W chwili obecnej korzystamy z zasobów wodnych w postaci studni. Woda jest zdrowa i czysta, dlatego nie wymaga dużych uzdatnień. Posiada jedynie za duże ilości żelaza i manganu, ale oba pierwiastki nie są szkodliwe dla człowieka, wręcz są pożyteczne. Oba pierwiastki są przez nas wytrącane z wody, a my na bieżąco jako spółka pobieramy próbki wody i sprawdzamy jej jakość.

W jakim stanie są studnie, z których dostarczana jest woda?

W chwili obecnej w zasobach spółki są cztery studnie, lecz woda pobierana jest z dwóch. Łącznie jest to 100m3/h (z pierwszej 49,2m3/h, drugiej 69m3). Dzięki temu unikniemy sytuacji nadmiernej eksploatacji studni, a co za tym idzie jej zasypania. Na specjalistycznym panelu możemy na bieżąco monitorować stan studni, jak i samej przepompowni. Mamy również studnie czwartorzędowe, ale w chwili obecnej z nich nie korzystamy. Aby zapewnić mieszkańcom stały dostęp do wody, co trzy lata wiercimy nowe studnie, bo zwyczajowo tyle wynosi ich żywotność. W chwili obecnej jesteśmy na etapie przygotowywania projektu studni i w roku 2018 roku rozpoczniemy jej wiercenie. Podczas mojej dziesięcioletniej pracy wywierciłem dwie studnie. Jako, że studnia może przestać pracować w każdej chwili, musimy być na to przygotowani. Dlatego zawczasu musimy mieć przygotowany projekt i dokumentację. Należy pamiętać, że czas wiercenia studni jest procesem czasochłonnym i kosztownym, bo wartość inwestycji sięga rzędu miliona złotych.

Czy to znaczy, że kończy się żywotność jednej ze studni? W jaki wieku są obecne studnie?

Najmłodsza ma dwa lata. Nie da się jasno określić, kiedy studnia przestanie funkcjonować, bo równie dobrze może pracować i 10. lat. Dlatego trzeba być przygotowanym. I nie chodzi tu o to, że w studni z czasem brakuje wody, po prostu w czasie eksploatacji dochodzi do zapiaszczenia się filtrów i studnia traci swoją wydajność. Jeśli jej wydajność wynosi 20m3/h, to już nie jest studnia, z której możemy pobierać wodę.

Na jakiej zasadzie ustalana jest lokalizacja studni?

Kwestię wiercenia studni ustala się z głównym geologiem z Wrocławia, który posiada informacje na temat podziemnych zasobów wodnych. To również główny geolog wydaje pozwolenia na odwierty i wskazuje miejsce, w którym powinna być woda. Najpierw wykonujemy próbne odwierty, by sprawdzić, czy w tym miejscu jest woda. Mamy szczęście, że na obszarze gmin Środa Śl. i Miękinia znajduje się wielkie, podziemne jezioro. I właśnie w pasie tego jeziora wiercone są nasze studnie. Znajdują się tu ogromne zapasy wody.

Ogromne, to znaczy jak wielkie?

Nikt generalnie nie jest w stanie określić dokładnie ilości wody. Zasoby wody widzimy po naszych studniach. Dzięki monitoringowi stacji pozyskanemu ze środków unijnych nasze działania są skuteczniejsze. Na bieżąco możemy obserwować wydajność studni, a także poziom wypompowanej wody. Na dzień dzisiejszy nasza spółka posiada 50. przepompowni.

Pojawiają się głosy, że w roku 2050 może zabraknąć wody. Czy można powiedzieć, że mając tak duże zasoby, na najbliższe kilkadziesiąt lat gmina Środa Śl. ma jej zapasy?

Nie możemy jednoznacznie określić ilości wody. Oczywiście, podziemne jeziora się odnawiają. Jednak należy pamiętać, że odnawianie nie trwa rok, czy dwa lata. Zanim woda deszczowa przeniknie przez glebę potrzeba nawet dwudziestu lat. Dopiero po tym czasie odczujemy napływ wody do podziemnego jeziora. Jeśli chodzi o obawę, że wody zabraknie w naszej gminie, to z pewnością nasze pokolenie, jak i pokolenie naszych dzieci o ilość wody nie musi się martwić. Jednak patrząc z perspektywy lat, należy pamiętać, że o wodę trzeba dbać, bo kiedyś na pewno jej zabraknie, bo z pewnością nie będzie tak, że woda będzie wiecznie. Zasoby podziemne wody podlegają ciągłemu wykorzystywaniu. Coraz więcej wody pobieramy, powstają kolejne zakłady, wzrasta liczba populacji. Problem polega na tym, że część młodego pokolenia nie oszczędza wody mówiąc, że 1000 l wody kosztuje mniej niż butelka wody w sklepie. Być może, gdyby woda była droższa, bardziej dbalibyśmy o jej oszczędzanie.

Czy to znaczy, że możemy spodziewać się podwyżek wody, by zmobilizować mieszkańców do oszczędzania?

Nie. Generalnie na pewno z powodu mobilizacji do oszczędzania wody, podwyżek nie będzie. Jeżeli pojawiają się takowe, to uwzględnione są w nich plany inwestycyjne. Dzięki temu, że sporą ilość środków mamy zagwarantowaną w budżecie, nie musimy ich pozyskiwać od mieszkańców poprzez podwyżki cen. Drugą ważną kwestią, wpływającą na wysokość stawki za wodę, są koszty remontowe sieci. Niektóre z nich, jeszcze stalowe, mające po trzydzieści lat, rdzewieją. Koszty wymiany są ogromne. Od trzech lat wymieniamy sukcesywnie główną magistralę na plastikowe rury, gdyż są one mniej awaryjne. W tym i w przyszłym roku wymieniamy główną sieć magistralną wychodzącą ze stacji. W tej chwili wymienialiśmy kawałek w mieście od ulicy Akacjowej do Młyńskiej. Koszt wymiany jednego kilometrowego odcinka, to wydatek rzędu 500 tys. złotych.

Jak zachęciłby Pan mieszkańców do oszczędności?

Mieszkańcy powinni wiedzieć, że mniejsze zużycie wody, to mniejsze koszty i oszczędności. Jeżeli nie będziemy oszczędzać, zużywać zbyt duże ilości wody, wzrosną koszty związane z budową kolejnej studni, a co za tym idzie, wzrosną również koszty. Mamy w tej chwili najtańszą wodę w powiecie, poniżej stawki wojewódzkiej. Jednak należy pamiętać, że wysokość opłat za wodę uzależniona jest również od wysokości opłat za prąd, czy cen materiałów budowlanych.

Rozmawiała Iza Szczygieł Fot. Wiktor Kalita